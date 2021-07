Jeux olympiques: le musicien Woodkid lancera Paris 2024 à Tokyo

Le 8 août prochain, lors de la cérémonie de clôture des JO de Tokyo, l'artiste français Woodkid mettra en musique le passage de relais pour Paris 2024.

Si l'actualité olympique est évidemment aux Jeux de Tokyo (23 août-8 août), l'édition parisienne de 2024 se rapproche. Le 8 août, lors de la cérémonie de clôture des JO nippons, la France deviendra officiellement le prochain pays hôte des Jeux olympiques et paralympiques d’été, après 100 ans d’attente. Et l'artiste Woodkid viendra marquer le coup en musique, comme l'ont annoncé ce vendredi les organisateurs de Paris 2024.

"C’est une première prise de parole artistique autour du handover (le passage de relais, ndlr), une cérémonie qui a lieu au sein même de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, a expliqué le musicien sur France Inter. Pendant cette cérémonie on va présenter une première musique, un premier thème, qui s’appelle 'Prologue'. Ça fait un an et demi qu’on travaille dessus. C’est la première vraie prise de parole artistique des Jeux olympiques 2024."

"J’ai voulu faire une pièce qui s’inspirait du mouvement sportif"

Et une transition musicale entre les deux éditions. Imaginée par Woodkid, et conçue avec l'orchestre national de France et la maîtrise de Radio France. "C’était un défi, et surtout un honneur, confie-t-il. C’était un rêve d’enfant pour moi de pouvoir célébrer les valeurs de l’olympisme à travers une œuvre artistique. (...) J’étais assez libre, je suis même étonné de la confiance que Tony Estanguet et toutes les équipes ont eu en moi. Il y avait un pacte tacite de valeurs à respecter, mais j’ai voulu faire une pièce qui s’inspirait du mouvement sportif, avec des idées de cycles, d’amplifications. C’est une pièce un peu contemporaine mais aussi un peu pop, et assez longue."

Une pièce qui sera entendue par plusieurs centaines de millions de personnes à travers la planète. "Les cérémonies sont des événements faits pour faire vibrer les gens partout dans le monde, estime Woodkid. Ce qui est fort avec les Jeux olympiques, c’est l’aspect international de ces moments-là, il y a un moment possible de communion internationale."

A noter que Woodkid ne sera pas physiquement à Tokyo, mais à Paris le 8 août, et qu'il offrira un concert gratuit sur le site du Live des Jeux, aux jardins du Trocadéro.