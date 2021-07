JO Paris 2024: les révélations de Macron et Estanguet sur la cérémonie d'ouverture

Emmanuel Macron affirme dans l'Equipe que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu en pleine ville, sur des barges descendant la Seine, confirmant la tendance évoquée par Tony Estanguet.

C’est une cérémonie d’ouverture unique qui s’annonce dans trois ans. Régulièrement évoquée par Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, l’idée a été confirmée par le président de la République Emmanuel Macron dans les colonnes de L’Equipe, lui qui souhaite "casser les codes" pour le coup d'envoi des JO parisiens.

"La première fois que Tony m'a présenté l'idée, j'ai trouvé qu'elle était folle et j'ai dit banco"

"Cela fait maintenant quelques mois qu'il y a une volonté d'avoir une cérémonie d'ouverture vraiment unique et révolutionnaire, explique le président de la République. La première fois que Tony (Estanguet) m'a présenté l'idée, il y a un an, j'ai trouvé qu'elle était folle et j'ai dit banco. Donc je peux vous confirmer que cette cérémonie aura lieu sur la Seine". C’est même dès 2018 que le triple champion olympique avait évoqué le projet avec une volonté d’organiser des "Jeux qui vont vers la population".

"Il reste à finaliser de nombreux détails: la sécurité, le récit, le parcours, détaille Emmanuel Macron. Elle se fera sur des barges sur la Seine en utilisant aussi ses berges et tout ce que la Seine offre comme cadre urbain. C'est un travail avec l'équipe de Tony Estanguet, la ville de Paris, les autres collectivités, l'ensemble des services de l'État. Mais notre volonté est que l'on puisse véritablement offrir un événement inoubliable. Celui-ci va donner une force visuelle, une émotion et même un rythme très différent à la cérémonie. Il y a un potentiel de créativité incroyable en mêlant les lieux et les spectacles en même temps."

Des "centaines de milliers" de personnes présentes?

"On veut accueillir le monde mais on veut que cette cérémonie soit spectaculaire et participative, avait déclaré Estanguet à France 3 plus tôt dans la journée. Si on met une cérémonie d'ouverture en plein centre-ville, on donne accès à des centaines de milliers de personnes et cela devient un spectacle absolument incroyable, gratuit pour une partie des gens. On va aussi valoriser notre patrimoine." Cette cérémonie d'ouverture est d'ores et déjà prévue pour le 26 juillet 2024.