JO 2024: Gobert calme le jeu sur la polémique sur la localisation du tournoi de basket

Invité exceptionnel de l’Intégrale Sport, samedi sur RMC, Rudy Gobert, nouvelle star de Minnesota, n’a pas souhaité alimenter la polémique qui entoure la future localisation du tournoi de basket aux JO de Paris en 2024.

Mais où joueront les Bleus aux Jeux olympiques de Paris en 2024 ? Le doute plane toujours sur le nom du lieu qui accueillera les matchs du tournoi lors de la première semaine de la compétition. Avant de revenir dans la Capitale, les médaillés d’argent à Tokyo devraient jouer à Lille, au stade Pierre-Mauroy.

Mais la décision n’est mais pas encore définitivement actée, le comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) et la FIBA n’étant pas encore d’accord (L’Equipe évoque un plan B à au parc des expositions de Villepinte). Si ce feuilleton polémique commence à agacer certains cadres comme Evan Fournier ou Nicolas Batum, Rudy Gobert préfère apaiser les tensions

"L’objectif, c’est la médaille d’or"

"Ce n’est pas facile d’organiser une compétition comme les Jeux olympiques. Il y a beaucoup de sports, de facteurs qui entrent en jeu. De logistique dont nous, les sportifs, n’avons pas idée", a reconnu le nouveau pivot de Minnesota, invité exceptionnel de l’Intégrale Sport samedi sur RMC.

Et le Tricolore sacré trois fois meilleur défenseur de NBA et poursuivre : "J’espère quand même qu’on va être mis dans les meilleures dispositions possibles, par respect pour notre sport et ce qu’il représente, et pour maximiser. Avec l’équipe que l’on a et ce que l’on a construit ces dernières années, on va pouvoir remplir des salles de 20.000 personnes. Après, Paris, pas Paris… On sait qu’il n’y a pas énormément de salles pour maximiser tout ça. Nous, en tout cas, on va se préparer au mieux. L’objectif, c’est la médaille d’or", conclut l'international aux 74 sélections.