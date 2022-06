JO 2024: Diaw et l'équipe de France de basket agacés de ne pas encore savoir où ils vont jouer

Boris Diaw et Vincent Collet ont tenu ce mardi une conférence de presse en marge du rassemblement de l'équipe de France de basket. Le manager général et le sélectionneur tricolore ont partagé leur ressenti face au flou entourant le lieu du tournoi olympique pour Paris 2024. S'ils se plieront à la décision des organisateurs, ils aimeraient bien... que la décision tombe. Enfin.

A environ deux ans des Jeux olympiques à Paris durant l’été 2024, le monde du basket ne sait toujours pas où seront joués les matchs du tournoi. Un temps envoyée au parc des expositions de la porte de Versailles, la compétition olympique pourrait finalement être disputée - pendant sa première semaine - à Lille… à plus de 200 kilomètres de la capitale. Face à la grogne de certains joueurs parmi lesquels Evan Fournier, Boris Diaw et Vincent Collet se sont montrés plus philosophes ce mardi lors d’une conférence de presse de l’équipe de France. Le manager et le sélectionneur des Bleus sont surtout impatients d’avoir une décision définitive.

"Comment on le prendra… On l’acceptera le choix de toute façon puisque nous ne sommes pas décideurs de l’endroit où on va jouer. Au même titre que toutes les autres fédérations et que toutes les autres équipes, a lancé l’ancien ailier fort tricolore. C’est vrai que l’on joue en France mais cela ne change rien en termes de décision. Quand le choix sera fait et sera tranché on sait que la FIBA, ce sera eux qui seront consultés avec le COJO et le CIO, n’est pas favorable à certaines options. Mais où que cela soit, de toute façon on ira jouer. On ne va pas refuser de jouer."

Diaw: "On dira aux joueurs d’arrêter d’être frustrés"

Très virulent à l’idée de ne pas vivre son rêve olympique à Paris, Evan Fournier fait partie des leaders de cette contestation lancée par les joueurs. Mais pour Boris Diaw et Vincent Collet, ils finiront par se plier aux exigences du COJO et joueront là où on leur dira de jouer.

"Eh bien s’ils sont frustrés on leur dira d’arrêter d’être frustrés", a encore estimé Boris Diaw ce mardi face aux journalistes. Vincent Collet, lui, a tenté de désamorcer tout début de polémique avec le possible choix de Lille comme ville-hôte du tournoi de basket. "Et puis ce n’était pas pour Lille qu’il était frustré, a coupé le sélectionneur tricolore. Je pense que c’était surtout par rapport au Hall 6 (Porte de Versailles, ndlr)."

Et "Babac" de conclure sur le sujet avec un petit mot en faveur d’Evan Fournier: "Après il est Parisien donc il aimerait jouer à Paris, cela se comprend."

Les Bleus agacés par l’absence de choix

Plus que le lieu lui-même, Boris Diaw a surtout rappelé que c’était l’indécision des organisateurs de Paris 2024 qui lui posait problème. L’ancien intérieur passé par la NBA aimerait passer à la vitesse supérieure en matière d’organisation en trouvant un camp de base.

"Ce qui nous agace c’est de ne pas savoir aujourd’hui (on où va jouer). Pour nous le problème en termes d’organisation, c’est de ne pas savoir. Après si on nous dit que c’est quelque part, on s’adaptera quoiqu’il arrive, a poursuivi le manager général de l’équipe de France de basket. L’annonce est assez tardive. Lors des Jeux olympiques précédents, la phase terminale était préparée trois ans à l’avance et on savait à quel endroit on allait jouer. Aujourd’hui on ne sait pas encore où on fera les entraînements et les derniers matchs. Il faut que l’on prenne les décisions et du coup on se base sur les options A, options B et options C parce qu’on ne sait pas où c’est."