JO 2024: l'athlétisme "aimerait" des épreuves dans Paris (et pas au Stade de France)

Dans moins de deux ans, Paris va accueillir les Jeux Olympiques d'été. La discipline reine, l'athlétisme, élira domicile au Stade de France, à Saint-Denis. Ce que regrette Sebastian Coe, le président de la fédération internationale d'athlétisme.

Des épreuves d'athlétisme dans Paris en 2024. C'est ce qu'"aimerait" le président de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe. Ce souhait s'inscrit dans une volonté de "démocratiser le sport", a-t-il défendu dans un entretien à l'AFP à Zurich (Suisse) en marge de la finale de la Ligue de diamant.

Interrogé sur l'éventualité que des épreuves soient délocalisées hors stade - en l'occurrence hors du Stade de France - comme c'est déjà le cas pour certaines étapes de la Ligue de diamant, le principal circuit de meetings internationaux, "j'aimerais", a répondu Coe, sans avancer d'exemple concret.

"Je sais que le CIO est intéressé et j'en ai discuté avec Tony (Estanguet, président de Paris 2024) et Etienne (Thobois, directeur général de Paris 2024)", a-t-il ajouté. "Je pense que ça vaut le coup. Je sais que ça pose des défis, en termes de sécurité, de coûts, mais ça s'inscrit tout à fait dans la vision du CIO pour élargir l'impact du sport", a plaidé le président de World Athletics. Mais "je vais être franc avec vous, ce n'est pas aussi avancé que je l'espérerais", a-t-il reconnu.

Un événement qui doit être accessible à tous

"Je crois sincèrement que nous devons faire davantage pour démocratiser le sport. On ne peut pas se limiter à une poignée de personnes qui ont les moyens d'acheter des billets ou qui sont chanceux dans un tirage au sort. Nous devons élargir cette base dans la mesure du possible", a insisté Coe.

"Je sais que la cérémonie d'ouverture" des Jeux de Paris, imaginée au fil de la Seine en plein coeur de la capitale, est très orientée sur la participation populaire", a-t-il fait le lien. "Si vous cherchez comment faire participer les gens, déplacer ce que vous pouvez, raisonnablement et évidemment avec toutes les mesures de sécurité adéquates, du stade vers un lieu qui permet en particulier que les jeunes le voient, ça en vaut la peine."

De son expérience à l'organisation des JO 2012 à Londres, dont il a présidé le comité d'organisation, "vous vous efforcez de trouver comment faire en sorte que le plus de monde possible suive, retient Coe. Si votre ambition, c'est de vous en servir pour inciter plus de jeunes à rejoindre des clubs de sport, vous devez donner autant d'exposition que possible."

Généralement, seules les épreuves d'athlétisme sur route, marathon et marche, sont organisées hors du stade olympique.