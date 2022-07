JO 2024: cérémonie d’ouverture, calendrier des épreuves, billetterie, chantiers… tout ce qu’il faut savoir à deux ans des Jeux de Paris

Les Jeux olympiques de Paris débutent dans très exactement deux ans, le 26 juillet 2024. À 24 mois de cet événement planétaire, où en est l’organisation ? Cérémonie d'ouverture, calendrier des épreuves, sites, avancement des chantiers, billetterie… Voici tout ce qu’il faut savoir à deux ans de l’échéance.

Dans très exactement deux ans, la Ville Lumière deviendra le centre du monde. Le 26 juillet 2024, la cérémonie d’ouverture donnera le top départ des Jeux olympiques de Paris, qui s’étaleront jusqu’au dimanche 11 août, avant que les Jeux paralympiques ne prennent le relais à la fin de l’été (28 août-8 septembre). Alors que les organisateurs ont notamment dévoilé le slogan de ces Jeux, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à 24 mois de l’échéance.

La cérémonie d’ouverture

C’est l’une des images qui pourrait marquer ces Jeux olympiques. Celle de milliers d’athlètes "défilant" sur la Seine à bord de bateaux spécialement affrétés. En décembre 2021, le comité d’organisation des JO de Paris a dévoilé l’un de ses secrets les mieux gardés: la cérémonie d’ouverture. Le 26 juillet 2024, sur six kilomètres entre les ponts d’Austerlitz et de Iéna, 600 000 personnes pourront prendre part à la cérémonie, soit sur les quais bas (spectateurs munis de billets), soit sur les quais hauts, soit sur les bateaux (pour les loges) ou sur les ponts qui surplombent le fleuve (pour les invités). 80 écrans géants seront positionnés le long du parcours.

Principale nouveauté: les athlètes défileront au début de la cérémonie. Après avoir embarqué au niveau du pont d’Austerlitz, il leur faudra environ 45 minutes pour descendre la Seine et débarquer au Trocadéro, où se déroulera le protocole. À la nuit tombée, et après le défilé, les spectateurs auront droit à un spectacle proposé par différents artistes, des écran d’eau, démonstrations aériennes ou encore des performances sportives

Les sites des épreuves

C’est l’un des feuilletons qui a animé ces derniers mois, et il est désormais réglé: le lieu de la phase de groupes du tournoi de basket. Alors que le site du Parc des expositions de la Porte de Versailles, initialement choisi pour les matchs de poule, avait provoqué une levée de bouclier au sein de l’équipe de France, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont décidé d'échanger la localisation des phases préliminaires des tournois de handball et de basket. Les fans de balle orange devront se déplacer à Lille, tandis que le hand atterrit au fameux hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur les phases finales du basket. À partir des quarts de finale, les matchs se tiendront à l'Arena Bercy à Paris, tandis que les handballeurs disputeront leurs matchs couperet à Lille).

D’autres disciplines ont également connu des ajustements par rapport au plan initial. Ainsi, les épreuves de tir sont déplacées à Châteauroux plutôt qu'à La Courneuve. Le "Terrain des Essences", initialement choisi, sera conservé pour le départ du marathon des Jeux paralympiques. Par ailleurs, le site de Villepinte a été validé pour la phase préliminaire des épreuves de boxe, l’épreuve de classement d’escrime du pentathlon moderne ainsi que les compétitions de volley-ball assis des Jeux paralympiques. Les phases finales des épreuves de boxe se dérouleront sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, après le tennis.

La carte des autres épreuves, partagées entre Paris (24 sports sur 32), l’Île-de-France, Marseille (voile) ou Tahiti (surf) est à retrouver ici. Pour rappel, le tournoi de football sera quant à lui organisé dans six villes (Nantes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Nice et Marseille).

Le village olympique (et les autres chantiers)

Le chantier colossal du principal équipement de ces Jeux olympiques et paralympiques avance. À l’été 2024, le village accueillera 14 000 athlètes et entraîneurs, puis 4 500 athlètes paralympiques, sur une surface de 52 hectares répartis entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'Île-Saint-Denis. Lancé le 4 novembre 2019, le chantier olympique devrait être livré à la fin de l’année 2023 après quatre années de démolition, pose de fondation et autres constructions en tout genre. En tout 31 bâtiments vont sortir de terre, ce qui nécessite actuellement la présence de 1 800 ouvriers (4 000 l’année prochaine). À l’issue de ces Jeux, en septembre 2024, 6 000 habitants (et autant de salariés) prendront possession des lieux.

Si Paris 2024 utilisera en grande partie des équipements sportifs déjà présents, d’autres chantiers ont été lancés en parallèle du village olympique: l’Arena porte de la Chapelle (badminton, gymnastique rythmique, para badminton, para powerlifting), le centre aquatique de Saint-Denis, situé en face du Stade de France (natation artistique, plongeon, water-polo) et la Marina de Marseille (voile). Ces trois chantiers sont lancés et n’accusent pour l’heure aucun retard.

Le calendrier des épreuves

Ce lundi, Paris 2024 a dévoilé le calendrier des épreuves, dont le programme détaillé est à retrouver ici. Parmi les dates à cocher dans son agenda: mardi 30 juillet (-63 kg en judo avec Clarisse Agbegnenou), vendredi 2 août (+100 kg en judo avec Teddy Riner), samedi 3 août (cyclisme avec la course en ligne hommes) ou encore dimanche 4 août (finale du tournoi de tennis masculin sur la terre battue de Roland-Garros et 100m hommes en athlétisme).

Afin d'éviter les doublons sur le dernier week-end, les finales femmes et hommes de hockey, handball, football, beach volleyball, volleyball, basketball et water-polo seront réparties sur quatre jours, entre les jeudi 8 et dimanche 11 août, "pour un véritable bouquet final", s’enthousiasment les organisateurs. À noter que des médailles seront distribuées dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture et que les épreuves se dérouleront entre 7h30 et 23h30.

Billetterie (ouverture, tarifs, nombre de billets…)

Élément à retenir: le lancement officiel de la billetterie interviendra en décembre 2022 avec l’ouverture des inscriptions par tirage au sort. Le premier tirage au sort aura lieu fin janvier-début février 2023, tandis que la vente des billets à l'unité débutera en mai, tout comme les billets pour les cérémonies olympiques. Pour les paralympiques, les billets seront en vente à l'automne 2023.

En tout, 13 millions de billets vont être proposés sur l’ensemble de ces Jeux. Dans le détail, 10 millions seront mis en vente pour les Jeux olympiques et plus de trois millions pour les Jeux paralympiques. Si la grille de prix des billets grand public sera dévoilée dans son intégralité à la fin de l'année, les organisateurs assurent d’ores et déjà que près d’un million de billets seront proposés à 24€ et que tous les sports au programme des Jeux seront concernés par ce tarif. Les prix des billets à l’unité s’échelonneront de 24€ à 950 € (hors cérémonie). Plus de 90% des billets sont par ailleurs proposés à un prix inférieur ou égal à 200€

Des packs de trois sessions, que les spectateurs pourront composer “sur mesure” parmi une liste de nombreux sports (par exemple un pack athlétisme-rugby-handball) seront également proposés à partir de 72 euros. Ces packs seront disponibles à partir de février 2023.