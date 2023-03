JO 2024: l'Ukraine interdit à ses athlètes de participer aux qualifications avec des concurrents russes

Le gouvernement ukrainien a donné ordre à ses athlètes de boycotter les compétitions dans lesquelles s’engageraient la Russie et/ou la Biélorussie. La décision s’applique aussi aux épreuves qualificatives en vue des Jeux olympiques de Paris 2024.

Le bras de fer continue. Après l’annonce cette semaine du CIO d’une recommandation du retour "à titre individuel" des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions, l’Ukraine a exprimé son désaccord et a pris jeudi soir une décision forte. Le gouvernement ukrainien interdit désormais à ses athlètes de participer à des compétitions où Russes et Biélorusses sont engagés, comme le rapporte la RTBF.

C’est Oleh Nemtchinov, le secrétaire général du gouvernement, qui l’a annoncé à la télévision ukrainienne. Cette intervention fait suite à la parution d’un ordre officiel, émis après l’adoption sur proposition du ministre des Sports et président du comité olympique ukrainien Vadym Gutzeit.

Les fédérations ukrainiennes pourraient perdre leur statut

Nemtchinov a ajouté que les fédérations du pays qui ne ploieraient pas à cette décision gouvernementale risqueraient de perdre leur statut. Le CIO a pour le moment parlé d’une simple "recommandation" d’un retour de la Russie, sous bannière neutre, dans les compétitions internationales.

La question de leur participation aux Jeux de 2024 est encore en suspens. Si celle-ci devrait être actée, l’Ukraine a d’ores et déjà annoncé un boycott de l’événement. En France, Emmanuel Macron, président de la République, n’évoquera le sujet "qu’à l’été", à un an de la cérémonie d’ouverture à Paris.