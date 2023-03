JO de Paris 2024: le CIO maintient le flou sur le possible retour des athlètes russes et biélorusses

Le Comité international olympique a réaffirmé ce mardi sa volonté de ne pas discriminer les sportifs russes et biélorusses malgré l’invasion de l’Ukraine. Thomas Bach, le président de l’instance, a confirmé que leur participation sous bannière neutre aux Jeux olympiques de 2024 restait une possibilité même si le CIO n’a pas encore annoncé de décision pour l'événement à Paris.

Toujours pas de fumée blanche ou de fumée noire pour les athlètes russes et biélorusses. Le CIO a confirmé ce mardi qu'il n'avait toujours pas définitivement tranché sur la présence ou non des sportifs russes et biélorusses lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 et lors des Jeux olympique d'hiver à Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2026.

Présent face à la presse, le président Thomas Bach a assuré que l'instance actera son choix "en temps voulu" et à sa seule discrétion. Le patron de l'organisation olympique n'a pas non plus souhaité indiqué de date butoir pour décider à cause des incertitudes entourant le conflit russo-ukrainien. En revanche, le CIO a recommandé le retour des Russes en compétition "à titre individuel".

Un retour à titre "individuel" et sous bannière neutre des Russes avant les JO

Après une réunion du Conseil éxécutif du CIO en présence "de toutes les parties prenantes" du mouvement olympique, l'instance internationale a émis plusieurs recommandations au sujet des athlètes russes et biélorusses. Le CIO a ainsi prôné un retour des sportifs possédant un passeport russe ou biélorusse mais uniquement en tant qu'athlète "individuel et neutre" lors des différentes compétitions organisées avant les prochains Jeux olympiques. Thomas Bach a également précisé que ces recommandations ne concernaient pas les Jeux olympiques de Paris en 2024 ni ceux d'hiver à Cortina d'Ampezzo en 2026

Toutefois, aucune équipe russe ou biélorusse ne peut être considérée et ces formations nationales restent donc exclues des compétitions internationales. Ensuite, le CIO a confirmé sa volonté d'interdire l'organisation d'une quelconque épreuve ou d'un tournoi en Russie ou en Biélorussie.

Certains sportifs russes toujours exclus

Thomas Bach a ensuite rappelé qu'il convenait toujours d'exclure les sportifs russes et biélorusses ayant participé activement à la guerre en Ukraine ou ayant été employés par les forces sécuritaires de leur pays. De la même manière, aucun officiel ou représentant politique de l'une de ces deux nations n'est autorisé à se faire accréditer lors des compétitions internationales.

Enfin, après avoir réaffirmé l'engagement du CIO en faveur de la paix et son soutien, notamment financier, pour les athlètes ukrainiens, Thomas Bach a confirmé l'absence de tout élément, drapeau, hymne, couleur ou autre identification liée à la Russie et à la Biélorussie.

Les recommandations pour les Russes et Biélorusses (hors JO)

Les athlètes avec un passeport russe ou biélorusse ne doivent concourir qu’en tant qu’athlètes neutres individuels.

Les équipes d’athlètes avec un passeport russe ou biélorusse ne peuvent pas être considérées.

Les athlètes qui soutiennent activement la guerre ne peuvent pas concourir. Le personnel de soutien qui soutient activement la guerre ne peut pas être inscrit.

Les athlètes qui sont sous contrat avec l’armée russe ou biélorusse ou les agences de sécurité nationale ne peuvent pas concourir. Le personnel de soutien qui est sous contrat avec l’armée russe ou biélorusse ou biélorusse ou les agences de sécurité nationale ne peut pas être inscrit.

Tout athlète neutre individuel, comme tous les autres sportifs participants, doit satisfaire à toutes les exigences antidopage qui lui sont applicables, en particulier celles énoncées dans les règles antidopage des FI.

Les sanctions contre les responsables de la guerre, les États et les gouvernements russes et biélorusses, doivent rester en place:

Aucun événement sportif international organisé ou soutenu par une FI ou un CNO en Russie ou en Biélorussie.

Aucun drapeau, hymne, couleur ou autre identification de ces pays n’est affiché lors d’un événement sportif ou d’une réunion, y compris l’ensemble du site.

Aucun gouvernement ou représentant de l’État russe et biélorusse ne peut être invité ou accrédité pour un événement ou une réunion sportive internationale.