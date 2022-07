JO 2024: le calendrier complet et les stades où se joueront les tournois de football

Il y a trois jours, à deux ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, le Comité d'organisation des JO de Paris a dévoilé le calendrier des épreuves sportives. Ce jeudi, la FIFA a apporté quelques précisions sur les tournois de football féminin et masculin. Sept villes accueilleront l'ensemble des rencontres, avec les deux finales au Parc des Princes.

À deux ans des Jeux olympiques de Paris, les calendriers de toutes les épreuves sportives se précisent. Et les lieux où elles se dérouleront aussi. Trois jours après l'annonce de la plupart de ces calendriers par le Comité d'organisation de Paris 2024, pour marquer le coup à deux ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture, la FIFA a précisé ce jeudi où se joueraient les matchs des tournois de football.

Comme lors des Jeux de Tokyo, ces tournois débuteront avant le début des autres épreuves sportives. Plus précisément le mercredi 24 juillet 2024 pour le tournoi masculin, le jeudi 25 juillet pour le féminin. Les deux premiers matchs auront ainsi lieu simultanément au Parc des Princes et au stade Geoffroy-Guichard le 24 juillet à 15 heures.

Le stade qu'occupe à l'année l'AS Saint-Étienne accueillera six matchs de groupes, trois du tournoi féminin et trois du masculin, tout comme l'Allianz Riviera de Nice. Le stade Matmut Atlantique de Bordeaux et la Beaujoire de Nantes accueilleront de leur côté six matchs de groupes et un quart de finale chacun - féminin pour Nantes et masculin pour Bordeaux.

La finale du tournoi féminin pour clôturer les deux tournois

Le stade Vélodrome de Marseille et le Groupama Stadium de Lyon recevront de leur côté six matchs de groupes, deux quarts de finale (un masculin et un féminin) et deux demi-finales (un masculin et un féminin). Avec un petit avantage pour le stade de l'Olympique Lyonnais où se déroulera le match pour la troisième place du tournoi féminin. La Beaujoire de Nantes accueillera le match pour la troisième place du tournoi masculin.

C'est donc au Parc des Princes, à Paris, que se dérouleront les finales des deux tournois, après avoir accueilli six matchs de groupe (cinq du tournoi masculin et un seul du tournoi féminin) puis deux quarts de finale (un de chaque). La finale du tournoi masculin aura lieu au Parc des Princes le vendredi 9 août à 18 heures, à la veille de la finale du tournoi féminin, le samedi 10 août à 17 heures. Pour la première fois de l'histoire, c'est le tournoi féminin qui clôturera les tournois de football aux Jeux olympiques.