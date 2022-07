JO 2024: finale du 100m, basket, judo... Les grandes dates à cocher pour les Jeux olympiques à Paris

La cérémonie des Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu dans deux ans jour pour jour et donnera le coup d'envoi de la quinzaine olympique dans la capitale française. Le comité d'organisation de Paris 2024 a, dans ce cadre, dévoilé le calendrier des épreuves. Voici les grandes dates à cocher (déjà) dans son calendrier.

Ce n'est que dans deux ans et il y a le temps de voir venir. Mais rien ne vaut une préparation millimétrée pour suivre au mieux les Jeux olympiques de Paris 2024. Les JO dans la capitale française débuteront dans très exactement 731 jours et le comité d'organisation de Paris 2024 a dévoilé dans ce cadre les dates et horaires des épreuves (sujettes à modifications). Voici les plus importantes d'entre elles.

Mardi 30 juillet: Agbegnenou pour conserver son titre ?

Quatre jours après le début des Jeux olympiques, l'Arena du Champ-de-Mars pourrait fêter un titre olympique français. Soyons optimiste. Le mardi 30 juillet 2024 s'y déroulera vers 18h30 la finale de la catégorie -63kg de judo chez les femmes. L'occasion pour Clarisse Agbegnenou de peut-être conserver son titre et d'offrir un premier sacre olympique de prestige au clan tricolore.

Mercredi 31 juillet: un premier 100m, en natation

Qui pour succéder à l'Américain Caeleb Dressel? Médaillé d'or du 100m nage libre lors des Jeux olympiques de Tokyo l'an dernier, le nageur de 25 ans devrait être présent à Paris dans deux ans. C'est dans la Défense Arena, le mercredi 31 juillet 2024 vers 22h, que Dressel remettra son titre en jeu.

Vendredi 2 août: Riner en finale ?

Trois ans de frustration à ruminer une troisième place aux Jeux olympiques de Tokyo, à rejeter sur le tatami. Le vendredi 2 août 2024, vers 18h30, Teddy Riner espère être présent dans l'Arena du Champ-de-Mars pour s'attaquer à la finale de sa catégorie (+100kg) et reprendre ce qui lui est dû: le titre de champion olympique, déjà acquis par le Français en 2012 et 2016.

Samedi 3 août: du cyclisme et de l'athlé

Le samedi 3 août 2024 sera des plus chargés. On ne connaît pas encore le tracé de la course sur route hommes qui se tiendra ce jour-là en cyclisme, mais on sait que le départ aura lieu sur les coups de 11 heures et que les coureurs devraient en avoir terminé vers 18h15 dans Paris intra-muros. Direction ensuite le stade de France, pour assister à 19 heures aux 100m dames et voir si un nouveau triplé jamaïcain, comme aux Jeux de Tokyo, peut avoir lieu.

Dimanche 4 août: du tennis et de l'athlé

Même programme que la veille, mais avec cette fois du tennis pour s'échauffer avant l'athlétisme. La finale hommes aura lieu le dimanche 4 août 2024 sur la terre battue de Roland-Garros, vraisemblablement à partir de 12 heures. Direction, encore une fois, le stade de France dans la foulée pour assister aux 100m hommes et voir si un autre sprinteur peut créer la surprise, comme l'Italien Marcell Jacobs à Tokyo.

Vendredi 9 août: la finale rêvée de Mbappé ?

Il en parle depuis des années et se verrait bien ajouter ce trophée à la liste déjà très longue de ceux qu'il a remportés. Le vendredi 9 août 2024, à 18 heures, sur la pelouse du Parc des Princes qu'il connaît par cœur et qu'il aura encore mieux apprivoisée dans deux ans, Kylian Mbappé espère être au centre de toutes les attentions pour la finale de l'épreuve de football masculin. Et embrasser sa médaille d'or moins de deux heures plus tard, pour réaliser un rêve de gosse.

Samedi 10 août: les Bleus pour prendre leur revanche en basket ?

Battus en finale par les États-Unis après les avoir dominés en phase de groupes, les Français espèrent faire mieux le samedi 10 août 2024. Pour participer à cet événement qui aura lieu à partir de 21h30 à l'Arena de Bercy, il faudra donc se hisser jusqu'en finale afin d'y retrouver, peut-être, les Américains. Nicolas Batum sera-t-il encore là pour placer un contre légendaire?

Dimanche 11 août: un titre à conserver en handball

Alors que l'on attend encore les dates exactes pour la finale du volley masculin, où les Bleus vont devoir conserver leur titre olympique, les handballeurs français savent très exactement où ils devront se trouver le dimanche 11 août 2024, à 13h30: sur le parquet du stade Pierre-Mauroy de Lille, pour disputer la finale du tournoi de handball. Afin de réaliser le doublé olympique, comme en 2012 à Londres.