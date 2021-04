JO 2024: mobilisation pour sauver des parcelles des jardins ouvriers d’Aubervilliers

En vue des Jeux Olympiques de Paris, en 2024, une partie des jardins ouvriers des Vertus d’Aubervilliers doit être transformée en un centre aquatique. Près de 500 personnes ont manifesté ce samedi contre ce projet.

"Des potirons, pas du béton !": près de 500 personnes ont manifesté samedi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) pour défendre les 18 parcelles des jardins ouvriers qui doivent disparaître au profit d'un centre aquatique qui servira aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Pour Ginette, 83 ans, "le jardin permet de s'aérer, de se détendre". Elle possède depuis 35 ans un lopin de terre qui lui permet de "faire pousser des fruits et des légumes". Chapeau de paille sur la tête et masque vénitien sur le visage, cette élégante "jardinière en lutte", estime qu'il n'y a déjà "pas assez d'espace vert".

Plusieurs personnalités politique venues apporter leur soutien

Les 2,5 hectares (25.000m2) de jardins ouvriers des Vertus d'Aubervilliers, situés à moins de 4 km au nord de Paris, constituent une enclave de verdure. Ces jardins seront amputés de près de 4.000 m2 dans quelques semaines pour la construction du futur centre aquatique, utilisé comme centre d'entraînement pour les JO, mais aussi pour la création d'un solarium et d'autres équipements de loisirs.

"On veut des pommes et pas un solarium", s'insurge Dolores Mijatovic du Collectifs des jardins ouvriers d'Aubervilliers qui a déposé un recours contre le plan local d'urbanisme. Aux banderoles "Destruction" et "Non aux JO Paris-2024", se mêlaient des drapeaux LFI, EELV ou encore Générations. Le député LFI de Seine-Saint-Denis Bastien Lachaud ainsi que d'autres personnalités politiques de gauche et écologistes sont venus apporter leur soutien.