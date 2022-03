JO 2024: prix, date d'ouverture et processus d'achat... Tout ce qu'il faut savoir sur la billetterie des Jeux

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a validé ce lundi à l’issue de son Conseil d'administration les grandes lignes de sa politique de billetterie. Avec une ambition: des stades pleins et des prix attractifs.

On en sait un peu plus sur la politique de billetterie des Jeux olympiques de Paris. Ce sont ainsi 13,4 millions de billets qui vont être mis en vente (10 millions pour les JO et 3,4 pour les paralympiques). Du côté du comité d’organisation, on insiste sur la notoriété d’un tel évènement pour remplir les différents stades. A titre de comparaison, ce sont 3,4 millions de billets qui sont mis en circulation pour une Coupe de monde de foot et 2,5 millions pour une Coupe du monde de rugby ou un Euro de foot.

La principale nouveauté réside dans la manière d’acquérir les précieux sésame. L’ouverture de la billetterie des Jeux olympiques aura lieu à partir du premier trimestre 2023. Dès fin 2022, on pourra s’inscrire au tirage au sort. Les personnes tirées au sort auront ainsi le loisir de choisir tous les billets qu’ils souhaitent dans un volume maximum restant à définir. Une fois le premier créneau terminé, un deuxième sera déterminé par un tirage au sort et ainsi de suite. A partir du mois de mai, débutera la commercialisation des billets à l’unité en fonction de ce qu’il reste à vendre.

Un million de billets à 24 euros

Quant au prix, Paris 2024 avance un projet une fois de plus novateur. « Nous avons voulu une politique attractive, précise Michaël Aloisio, directeur de cabinet de Paris 2024. Le prix d’entrée pour un billet sera de 24 euros pour chaque discipline. Cela concerne 1 million de billet sur l’ensemble des sports. Par ailleurs, 50% des billets seront vendus à 50 euros ou moins. » Les billets des Jeux paralympiques seront eux accessibles à 15 euros et la moitié d’entre eux seront vendus à 25 euros ou moins. Des prix attractifs pour le comité d’organisation qui compte sur sa billetterie pour assurer un tiers de son budget.