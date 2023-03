JO de Paris 2024: L'Ukraine satisfaite du "report" de la décision du CIO sur les athlètes russes

L'Ukraine s'est dite satisfaite de l'annonce du CIO, qui n'entérine pas le retour des Russes et Bélarusses lors des JO.

L'Ukraine s'est dite satisfaite du "report" de la décision du CIO sur une éventuelle participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'instance internationale ayant évité de trancher la question mardi.

"Nous avons réussi à parvenir à ce que la décision sur l'intégration des Russes et des Bélarusses aux Jeux olympiques en 2024 soit reportée", s'est félicité sur Facebook le ministre ukrainien des Sports, Vadym Goutzaït. Il a dit vouloir "travailler" pour qu'aucun athlète "patriotique" russe "ne puisse entrer dans les arènes sportives internationales".

Le CIO, par l'intermédiaire de son patron Thomas Bach, recommande la réintégration des Russes et Bélarusses, à condition qu'ils ne "soutiennent pas activement la guerre en Ukraine" et ne soient pas "sous contrat" avec l'armée ou les organes de sécurité.

La Russie dénonce des critères "discriminatoires"

Surtout, l'organisation olympique recommande que cette mesure "puisse être révoquée à la discrétion de la fédération" concernée, et s'est bien gardée de trancher le sujet le plus explosif, soit la participation des Russes et Bélarusses aux prochains Jeux olympiques.

Alors que l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes menacent déjà de boycotter les JO 2024 en cas de présence russe et bélarusse, le CIO se prononcera sur cette question "au moment approprié, à son entière discrétion, et sans être lié par les résultats de compétitions qualificatives", a annoncé Thomas Bach, se laissant ainsi une complète latitude.

Loin d'applaudir la décision du CIO, le président du comité olympique russe Stanislav Pozdniakov, qui avait réclamé une réintégration sans conditions, a lui dénoncé des critères "inacceptables" et "discriminatoires".