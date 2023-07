JO de Paris 2024: le parcours des épreuves de cyclisme dévoilé, avec un passage à Versailles et Montmartre

Ce mardi, Paris 2024 a présenté en marge de l’étape du Tour de France Dax–Nogaro, les parcours des épreuves de cyclisme en ligne et de contre-la-montre des Jeux olympiques. Les épreuves en ligne s’annoncent longues pour le peloton. Pour la première fois, femmes et hommes partageront le même parcours pour l’épreuve chronométrée. La grande partie des épreuves sera gratuite pour les spectateurs.

Le 27 juillet 2024, moins de 24 heures après la cérémonie d’ouverture sur la Seine, les rues de Paris vont connaître une nouvelle agitation. L’Esplanade des Invalides sera le théâtre du départ des épreuves de contre-la-montre. Pour la première fois, femmes et hommes partageront le même parcours pour l’épreuve chronométrée. 32,4 kilomètres, au cœur de la capitale, avec une arrivée sur le pont Alexandre III. Un parcours sans relief, où les 35 coureuses ouvriront le bal à 14h30 avant le lancement de l'épreuve hommes en fin d’après-midi (vers 16h30).

Un parcours commun, qui débutera dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, sur les quatre premiers kilomètres avant d’atteindre le pont de Sully pour rejoindre le Boulevard Henri IV. Les participants rallieront la place de la Bastille, au cinquième kilomètre, avant le passage dans le Bois de Vincennes. Sur leur gauche, ils pourront observer le Vélodrome Jacques Anquetil, aussi surnommé la Cipale. Une enceinte déjà utilisée lors des Jeux de Paris en 1924 et l’arrivée du Tour de France de 1968 à 1974. Ce chrono passera aussi par l’INSEP avant une incursion devant le château de Vincennes. Ce retour dans les ruelles de la capitale, se fera comme à l’aller, par la place de la Bastille, après celle de Nation. Les coureurs rejoindront ensuite, en sens inverse les routes empruntées quelques dizaines de minutes plus tôt pour un final sur le pont Alexandre III. Deux points chronos intermédiaires sont prévus, l’un au bout de l’avenue Daumesnil et l’autre en bas du cours des Maréchaux.

JO 2024: Parcours du contre la montre cycliste homme et femme © Paris 2024

La vallée de Chevreuse en ouverture

En plein cœur des Jeux, le 3 août 2024, les 90 coureurs s’élanceront du Trocadéro pour 273 kilomètres de course, et 2 800 mètres de dénivelé positif. Après un défilé en bas de la tour Eiffel, sur les bords de Seine et en passant par les Invalides, le départ réel de la course sera donné rue Gay-Lussac dans le Vème arrondissement. Les coureurs quitteront Paris par la place d’Italie et Montrouge. Ils emprunteront la Côte des Gardes (1,9 km à 6%) à Meudon tout en apercevant au loin le château de Versailles, qui sera aussi utilisé pendant la période des Jeux. Après le passage dans cette partie de la région, le peloton remontera vers Bougival et Saint Germain en Laye. Cette boucle dans le département des Yvelines s’annonce animée avec les côtes de Saint-Germain-en-Laye (1 km à 5,5%), et des Mesnuls (1,1 km à 6,1%).

JO Paris 2024, le parcours de la course cycliste homme © Paris 2024

Enfin, la vallée de Chevreuse sera aussi au programme du peloton masculin et féminin. "Côte de Port-Royal (1 km à 5%), côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km à 6,3%), côte de Châteaufort (900 m à 5,7%) avec sa stèle en hommage à Jacques Anquetil… une succession de difficultés auxquelles s’ajouteront la côte de Cernay-la-Ville (1,1 km à 3,9%) pour les athlètes féminines, et les côtes de Senlisse (1,3 km à 5,3%), d’Herbouvilliers (850 m à 5,7%), et de Bièvres (1,2 km à 6,5%) pour les athlètes masculins", explique l’organisation.

JO 2024: parcours de la course cycliste femme © Paris 2024

Montmartre pour la médaille

Progressivement, et après 225 km pour les hommes et 110 km pour les femmes (épreuve programmée le 4 août), il sera temps de regagner Paris. Comme à l’aller, le retour se fera par Montrouge et la Porte d’Italie avant de passer par le musée du Louvre. Cette fois, le peloton n'ira pas sur les Champs mais visitera les ruelles proches de l’Opéra Garnier. Les coureurs seront dans les cinquante derniers kilomètres. Les organisateurs ont tracé un parcours final de "18,4 km, technique par ses virages et musclé par la côte pavée de la butte Montmartre (1 km à 6,5%)".

La boucle sera réalisée trois fois avec une bataille, normalement, dans la troisième montée de la butte Montmartre jusqu’à la basilique du Sacré Cœur, "dernier tremplin avant de plonger dans un final en toboggan", selon les concepteurs du parcours. L'arrivée se fera sur le pont d’Iéna avec un sprint final de 230 mètres en direction du Trocadéro. Le champion, et la championne, olympique pourront s’adjuger la médaille d’or avec la tour Eiffel en toile de fond. Décor exceptionnel.