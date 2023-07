JO de Paris 2024: les Français soutiennent majoritairement l’organisation des Jeux

D’après un sondage réalisé à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, les Français soutiennent à 72% l’organisation des JO.

Le compte à rebours va bientôt débuter. Mercredi, nous serons à J-365 du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris. Si le comité d’organisation des Jeux (COJO) n’a pas échappé aux polémiques, notamment à propos de la billetterie et du prix des places, l’engouement pour est bien réel. Selon un sondage réalisé par Harris Interactive dévoilé ce lundi, 72% des Français soutiennent l’organisation.

Une grande majorité estime que les Jeux seront bénéfiques à la France pour son attractivité́ touristique (65%), pour l’activité économique (65%), son image à l’étranger (59%), sur le sentiment de fierté d’être Français (58%), mais aussi à eux personnellement, via le biais du développement des infrastructures sportives (64%) ou encore de la promotion de l’activité physique et du sport (65%).

La cote de popularité des Jeux en légère baisse depuis un an

Si ces indicateurs sont positifs, l'image des Jeux de Paris s’est légèrement dégradée au fil des mois depuis un an. Ainsi la part des Français qui ont une image négative des JO est passée de 20% en juillet 2022 à 28% ce mois-ci (+8 points). Malgré cette cote de popularité en légère baisse, 65% de Français se disent susceptibles de suivre les épreuves en direct. Ce sera possible sur RMC, radio officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.