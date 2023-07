JO de Paris 2024: "Un succès important", Estanguet annonce des recettes record issues de la billetterie

A un an des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, le président du comité d’organisation, a fait le point ce mardi devant la presse. L’occasion de se féliciter des recettes record engendrées par la billetterie, qui ont déjà atteint le milliard d’euros.

A un an des Jeux olympiques de Paris 2024 (prévus du 26 juillet au 11 août), Tony Estanguet s’est exprimé devant la presse, ce mardi matin, à l’occasion d’un point étape. Le président du comité d’organisation s’est notamment félicité des gains récoltés grâce à la vente de billets. "On a atteint un milliard d’euros de recettes issues des ventes de la billetterie et des hospitalités, a annoncé l’ancien céiste de 45 ans. C’est un succès important pour Paris 2024. Selon le CIO, c’est sans précédent. On est très contents de ce lancement de la billetterie, avec ces 6,8 millions de billets d’ores et déjà vendus."

Le patron de Paris 2024 a également confirmé que d’autres places seront à pourvoir dans les mois à venir. "Jusqu’au Jeux, on remettra des billets à la vente, de manière régulière. C’est important de rappeler aux Français qu’il y aura encore des opportunités de pouvoir acheter des billets pour les Jeux olympiques, dans beaucoup de sports", a assuré le triple champion olympique de canoë-kayak (2000, 2004, 2012). Une plateforme de revente sera ensuite mise en place au printemps prochain.

La billetterie des Jeux paralympiques ouvrira le 9 octobre

Lors de son intervention, Tony Estanguet a aussi précisé que les billets pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 (prévus du 28 août au 8 septembre) seront mis en vente le 9 octobre prochain: "Il y aura bientôt l’ouverture de la billetterie paralympique, qui va être un temps très important pour Paris 2024. C’est l’opportunité pour les Français de vivre un événement qu’ils connaissent moins, qu’ils connaissent peu, puisqu’on ne l’a encore jamais organisé dans notre pays. C’est un événement qui, je crois, va en surprendre beaucoup, avec une ambition très forte côté Paris 2024 pour ces Jeux paralympiques".