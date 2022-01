JO de Pékin 2022: le programme complet des épreuves en Chine, avec les horaires

Les Jeux olympiques d’hiver 2022 vont se dérouler du 4 au 20 février à Pékin et dans ses environs. Au menu de cette quinzaine en Chine: 109 épreuves, réparties en 15 disciplines. Avec des chances de médailles d’or pour les 88 Français engagés.

Les 24es Jeux olympiques d’hiver vont se dérouler à Pékin, la capitale de la Chine, située au nord-est du pays. Du 4 au 20 février 2022, 109 épreuves réparties en 15 disciplines sont au programme (52 masculines, 46 féminines et 11 mixtes). Sous l'oeil du panda Bing Dwen Dwen, la mascotte officielle. Les compétitions auront lieu dans trois sites différents. La ville de Pékin (plus de 20 millions d’habitants) accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi que les sports de glace (hockey, curling, patinage artistique, patinage de vitesse et patinage de vitesse sur piste courte).

La montagne Xiaohaituo, à une centaine de kilomètres au nord-ouest, abritera la luge, le bobsleigh, le skeleton et le ski alpin. Avec de la neige en grande partie artificielle. La région de Zhangjiakou, située à 220km de Pékin, sera le théâtre de toutes les autres disciplines (biathlon, ski de fond, combiné nordique, saut à ski, snowboard, ski acrobatique). En raison de la pandémie de Covid-19, aucun billet n'a été vendu au grand public. Ni aux résidents ni aux touristes.

Sept nouvelles épreuves

Pour cette édition 2022, 7 nouvelles épreuves feront leur apparition: cross par équipes mixte (snowboard), bob monoplace féminin (bobsleigh), relais mixte (patinage de vitesse sur piste courte), saut par équipes mixtes (saut à ski), Big Air masculin et féminin (ski acrobatique), saut par équipes mixtes (ski acrobatique).

Il y aura 88 Français en lice, dont plusieurs chances de médaille d’or, comme Quentin Fillon Maillet (biathlon), Alexis Pinturault (ski alpin), Tessa Worley (ski alpin), Perrine Laffont (ski de bosses), Maurice Manificat (ski de fond) Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (danse sur glace) ou Julia Pereira de Sousa (snowboardcross).

Le programme complet des ces JO de Pékin 2022

Samedi 4 février

13h Cérémonie d'ouverture

Samedi 5 février

Ski de fond

8h45 Skiathlon femmes

Patinage de vitesse

9h30 3.000 m femmes

Biathlon

10h00 Relais mixte

Saut à ski

12h35 Concours individuel femmes

Ski freestyle

13h40 Bosses hommes

Short-track

14h26 Relais mixte

Dimanche 6 février

Snowboard

3h24 Slopestyle femmes

Ski alpin

4h00 Descente hommes

Ski de fond

8h00 Skiathlon hommes

Patinage de vitesse

9h30 5.000 m hommes

Saut à ski

13h00 Concours individuel hommes (tremplin normal)

Ski freestyle

13h40 Bosses femmes

Luge

14h15 Monoplace hommes

Lundi 7 février

Patinage artistique

4h35 Epreuve par équipes

Ski alpin

3h15 Slalom géant femmes/1ère manche

6h45 Slalom géant femmes/2e manche

Snowboard

5h54 Slopestyle hommes

Patinage de vitesse

9h30 1.500 m femmes

Biathlon

10h00 Individuel femmes

Saut à ski

13h51 Concours par équipes mixte

Short-track

13h46 500 m femmes

13h58 1.000 m hommes

Mardi 8 février

Ski freestyle

3h45 Big air femmes

Ski alpin

4h00 Super-G hommes

Snowboard

8h36 Slalom géant parallèle femmes

8h43 Slalom géant parallèle hommes

Biathlon

9h30 Individuel hommes

Patinage de vitesse

11h30 1.500 m hommes

Ski de fond

12h47 Sprint individuel style libre femmes

13h00 Sprint individuel style libre hommes

Curling

13h05 Finale du tournoi de double mixte

Luge

14h35 Monoplace femmes

Mercredi 9 février

Ski alpin

3h15 Slalom femmes/1ère manche

6h45 Slalom femmes/2e manche

Ski freestyle

4h45 Big air hommes

Snowboard

8h45 Snowboardcross femmes

Combiné nordique

12h00 Epreuve individuelle petit tremplin/10 km

Short-track

14h20 1.500 m hommes

Luge

14h35 Biplace

Jeudi 10 février

Patinage artistique

2h30 Programme libre hommes

Snowboard

3h25 Half-pipe femmes

8h15 Snowboardcross hommes

Ski alpin

3h30 Combiné hommes/descente

7h15 Combiné hommes/slalom

Ski de fond

8h00 10 km style classique femmes

Ski freestyle

12h50 Saut acrobatique par équipes mixte

Patinage de vitesse

13h00 5.000 m femmes

Luge

14h30 Relais mixte

Vendredi 11 février

Snowboard

3h25 Half-pipe hommes

Ski alpin

4h00 Super-G femmes

Ski de fond

8h00 15 km style classique hommes

Patinage de vitesse

9h00 10.000 m hommes

Biathlon

10h00 Sprint femmes

Short-track

13h43 1.000 m femmes

Skeleton

14h55 Epreuve individuelle hommes

Samedi 12 février

Snowboard

3h50 Snowboardcross par équipes mixte

Ski de fond

8h30 Relais 4x5 km femmes

Patinage de vitesse

9h53 500 m hommes

Biathlon

10h00 Sprint hommes

Saut à ski

13h00 Concours individuel hommes (grand tremplin)

Skeleton

14h55 Epreuve individuelle femmes

Dimanche 13 février

Ski alpin

3h15 Slalom géant hommes/1ère manche

6h45 Slalom géant hommes/2e manche

Ski de fond

8h00 Relais 4x10 km hommes

Biathlon

10h00 Poursuite femmes

11h45 Poursuite hommes

Short-track

12h44 Relais 3.000 m femmes

13h14 500 m hommes

Patinage de vitesse

14h56 500 m femmes

Lundi 14 février

Patinage artistique

2h15 Danse sur glace/danse libre

Bobsleigh

4h00 Monobob femmes

Ski freestyle

3h24 Slopestyle femmes

13h00 Saut femmes

Saut à ski

13h06 Concours par équipes hommes

Mardi 15 février

Snowboard

3h15 Big air femmes

7h45 Big air hommes

Ski freestyle

3h26 Slopestyle hommes

Ski alpin

4h00 Descente femme

Patinage de vitesse

9h28 Poursuite par équipes femmes

9h47 Poursuite par équipes hommes

Biathlon

10h00 Relais 4x7,5 km hommes

Combiné nordique

12h00 Epreuve individuelle grand tremplin/10 km

Bobsleigh

14h50 Bobsleigh à deux hommes

Mercredi 16 février

Ski alpin

3h15 Slalom hommes/1ère manche

6h45 Slalom hommes/2e manche

Biathlon

8h45 Relais 4x6 km femmes

Ski de fond

12h00 Sprint par équipes style classique femmes

12h30 Sprint par équipes style classique hommes

Ski freestyle

13h00 Saut acrobatique hommes

Short-track

13h44 Relais 5.000 m hommes

14h18 1.500 m femmes

Jeudi 17 février

Ski alpin

3h30 Combiné femmes/descente

7h00 Combiné femmes/slalom

Hockey sur glace

5h10 Finale du tournoi féminin

Ski freestyle

8h10 Skicross femmes

Patinage de vitesse

9h30 1.000 m femmes

Patinage artistique

11h00 Programme libre femmes

Combiné nordique

12h00 Epreuve par équipes/4x5km

Vendredi 18 février

Ski freestyle

3h25 Half-pipe femmes

8h10 Skicross hommes

Patinage de vitesse

9h30 1.000 m hommes

Biathlon

10h00 Mass-start hommes

Samedi 19 février

Ski freestyle

3h25 Half-pipe hommes

Ski alpin

5h46 Epreuve par équipes mixte

Ski de fond

7h00 50 km style libre hommes

Curling

7h05 Finale du tournoi masculin

Patinage de vitesse

9h30 Mass start hommes

10h00 Mass start femmes

Biathlon

10h00 Mass-start femmes

Patinage artistique

12h00 Couples/programme libre

Bobsleigh

14h30 Bobsleigh à deux femmes

Dimanche 20 février

Curling

2h05 Finale du tournoi féminin

Bobsleigh

4h20 Bobsleigh à quatre

Hockey sur glace

5h10 Finale du tournoi masculin

Ski de fond

7h30 30 km style libre femmes

NB: pour les épreuves se disputant sur plusieurs jours, seul est mentionné le jour où sont attribuées les médailles. Pour les épreuves avec plusieurs tours sur une même journée, seule est mentionnée l'horaire de la finale.