JO de Tokyo en direct: les Bleuets avec la Japon

Les Bleuets ont validé leur billet pour Tokyo grâce à leur qualification dans le dernier carré de l'Euro espoirs 2019. Trois joueurs âgés de plus de 23 ans ont le droit de participer au tournoi. On peut alors imaginer une équipe de France renforcée à chaque ligne par un joueur de plus de 23 ans venu de la sélection A, ainsi que par Kylian Mbappé, éligible avec les espoirs.