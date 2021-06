JO de Tokyo: les journalistes étrangers seront surveillés à l'aide de GPS

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé ce mardi que les journalistes étrangers amenés à couvrir l'événement sur place seront particulièrement surveillés, en raison de la pandémie de Covid-19. Leurs déplacements quotidiens seront suivis par GPS et des sanctions sont prévues pour ceux qui enfreindraient les règles.

Les journalistes venant de l'étranger qui couvriront les Jeux olympiques de Tokyo cet été seront constamment géolocalisés par GPS et risqueront de perdre leur accréditation s'ils enfreignent les règles, a déclaré ce mardi la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto.

En raison de la persistance de la pandémie de Covid-19, les quelques 6.000 représentants des médias attendus de l'étranger pour les JO doivent fournir une liste détaillée des endroits où ils prévoient de se rendre lors de leurs deux premières semaines au Japon, comme les sites olympiques et leurs hôtels.

De nombreux médias ont réduit leurs équipes d'envoyés spéciaux

"Pour s'assurer que les gens n'iront pas à d'autres endroits que ceux auxquels ils sont autorisés à se rendre, nous utiliserons le système GPS pour gérer strictement leur comportement", a déclaré Mme Hashimoto avant une réunion du comité exécutif de Tokyo-2020. Les journalistes de l'étranger seront priés de rester dans des hôtels pré-sélectionnés par les organisateurs au lieu d'opter pour des hébergements privés.

Et le nombre d'hôtels attitrés va être réduit à environ 150 contre 350 initialement, afin de mieux permettre aux organisateurs de vérifier le respect des règles, a ajouté Mme Hashimoto. Les restrictions d'accès au Japon et les conditions drastiques imposées par les organisateurs ont contraint de nombreux médias étrangers à réduire leurs équipes spécialement envoyées pour couvrir les Jeux.

Des spectateurs locaux autorisés?

Les sportifs olympiques eux-mêmes seront très limités dans leurs déplacements, et devront passer des tests quotidiens pour vérifier qu'ils ne sont pas infectés par le Covid-19. Les spectateurs de l'étranger ont quant à eux déjà été interdits en mars par les organisateurs des JO. La question d'autoriser ou non des spectateurs locaux, et si oui dans quelle proportion, doit encore être tranchée ultérieurement ce mois-ci, alors que les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août.

Le gouvernement et les organisateurs japonais tentent depuis des mois de donner des gages de sécurité à l'opinion publique nippone redoutant que les JO n'aggravent la crise sanitaire dans le pays, d'autant que seulement 3,5% de la population locale est complètement vaccinée pour l'heure.