JO: élu à la commission des athlètes du CIO, Fourcade veut s’engager dans la lutte antidopage

Quintuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade a fait, ce jeudi, son entrée à la commission des athlètes du Comité international olympique. Le Français n’a pas tardé à faire part de son engagement dans plusieurs thématiques. Notamment la lutte antidopage.

Grand nom du biathlon, quintuple champion olympique de la discipline, Martin Fourcade va occuper une nouvelle fonction. Choisi par plus de 2 300 athlètes, celui qui a pris sa retraite sportive en 2020 fait son entrée à la commission des athlètes du Comité international olympique.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Fourcade souhaite s’engager sur plusieurs plans. Notamment la lutte antidopage. Un dossier qui lui tenait déjà à coeur sur les skis et qui beaucoup de bruit avec l’affaire de la patineuse russe Kamila Valieva, testée positive à la trimétazidine: "La lutte contre le dopage me tient à cœur, j’ai beaucoup parlé durant ma carrière de cette envie d’avoir un sport propre (…) j’ai combattu ce sujet tout au long de ma carrière."

Autre sujet: l'environnement. Un sujet qui est souvenu revenu à Pékin, lieu où règne la neige artificielle. Pour Fourcade, il est important que les sportifs s’impliquent sur ce point: "C’est quelque chose qui est beaucoup ressorti durant ces Jeux, il y a une vraie volonté des athlètes de s’emparer du volet environnement parce qu’ils y sont sensibles et sont les premiers à être montrés du doigt quand ça ne fonctionne pas comme il faut."

"Contribuer à l’univers qui m’a tout donné"

Via ce poste au sein du CIO, Fourcade peut continuer à contribuer à l'extension du sport dans le monde. Un fait tenant à cœur de celui qui a marqué les esprits durant sa carrière dans le biathlon: "C’est une opportunité de contribuer à l’univers qui m’a tout donné, j’ai la conviction que le sport compte beaucoup. C’est le cas dans quotidien. Je veux faire en sorte que ce mouvement continue de briller et qu’il y ait plus de sport dans le quotidien de tout le monde."

Une activité dont il ne s’est pas éloigné malgré sa retraite. Pour fêter son élection, le Français a livré une anecdote montrant qu’il est loin d’avoir rangé son matériel de ski: "La première chose que j’ai fait quand j’ai appris mon élection, c’est aller skier. J’ai ,avant tout, l’envie de rester athlète. Je veux rester proche des terrains et des athlètes. Les comprendre pour mieux les défendre."