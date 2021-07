JO (judo): le ippon ultra rapide de Buchard, pour aller en finale, en vidéo

Impressionnante, Amandine Buchard n'a eu besoin que de 15 secondes pour se qualifier la finale des Jeux olympiques de Tokyo en judo (-52 kg). Avec un ippon sur la Suissesse Fabienne Kocher.

Amandine Buchard sera sur le podium ! Et peut-être, on l'espère, sur la plus haute marche. La Française, championne d'Europe en titre et n°2 mondiale, s'est qualifiée pour la finale des Jeux olympiques en -52 kg, ce dimanche au Nippon Budokan de Tokyo. Dans le temple du judo, la judoka de 26 ans a été expéditive lors de son parcours, surtout en demi-finales.

Face à la Suissesse Fabienne, Amandine Buchard n'a eu besoin que de 15 secondes. Avec un ippon ultra rapide! Elle avait déjà écarté la Géorgienne Tetiana Levytska-Shukvani en 8es de finale et la Sud-Coréenne Da-Sol Park en quarts, au bout de seulement une minute environ les deux fois.

"Elle sait que c’est le match de sa vie"

En finale, Amandine Buchard va défier la favorite japonaise Uta Abe. Mais elle a les armes pour empocher la médaille d'or. "C’est la plus grosse partie qui lui reste à faire, explique Audrey Bonhomme, en charge du haut niveau au club de Champigny-sur-Marne, ancienne entraîneure de la Française et qui continue de la suivre. Elle attendait sa finale depuis longtemps. Elle est prête. Elle sait que c’est le match de sa vie, face à Abe."

"La Japonaise est bien aussi mais pas comme d’habitude, poursuit-elle. Je pense qu’Amandine va faire ce qu’il faut et aller chercher la médaille d’or. Elle sait qu’elle aura des opportunités. Il faudra qu’elle arrive à les saisir, notamment quand la Japonaise sera un peu coincée en garde croisée."