JO Paris 2024: "Allez les Bleus", un programme pour rendre les tribunes festives

L'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 lance un programme pour permettre aux supporters de se rassembler et de mettre de l'ambiance pour soutenir les Français lors des épreuves.

C’est le premier étage de la fusée célébration de Paris 2024. À partir de ce jeudi 20 juillet, l’organisation des Jeux olympiques lance son programme "Allez les Bleus".

Le but est simple: encourager les membres de l’équipe de France pendant les prochains Jeux olympiques et paralympiques en France. Ce club de supporters doit mettre l’ambiance dans les tribunes de toutes les disciplines. Les Bleus visent un nombre de médailles historique pour ces Jeux en France. "Pour y arriver nos athlètes devront être soutenus", expliquent les personnes à l’origine du concept avec l’objectif de faire de Paris 2024 "les jeux les plus festifs de l’histoire". Pour faire partie du programme, il faut être membre du club Paris 2024.

50 à 1.000 places selon le sport et le site

Dans les faits, sur les sites de compétitions, un "carré des supporters" sera présent. Il faudra déjà posséder un billet pour les Jeux avant d’avoir la chance de pénétrer dans ce carré de supporters. Un mail sera envoyé aux personnes qui possèdent un billet avant la fin de l’année pour savoir s’ils souhaitent se joindre à la fête dans le carré avec un leader d’ambiance afin de donner la réplique. Ça peut aller de 50 à 1.000 places selon le sport et le site de compétition. 745 sessions sont concernées.

Lors du J-1 an, un premier moment festif sera organisé. Avant de montrer les muscles lors du match de basket France-Venezuela à Orléans en août. Des tribunes "Allez Les Bleus" vont prendre forme dans les prochaines semaines afin de soutenir les athlètes sur un maximum de compétitions internationales. Chaque mois, de nouveaux événements seront ajoutés en lien avec les fédérations et la jauge de places évoluera en fonction des événements. Les places seront offertes aux membres "ALB" et une animation spécifique sera mise en place systématiquement.