JO Paris 2024: et si le basket se déroulait à Lille?

Selon Le Parisien de ce samedi, la phase préliminaire de basket aux Jeux olympiques de Paris 2024 pourrait se dérouler à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Les vice-champions olympiques échangeraient leur place avec les handballeurs, lesquels pourraient disputer leurs rencontres de poules au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, initialement prévu pour les basketteurs.

Mais où se déroulera la phase préliminaire du basket lors des JO de Paris en 2024 ? A ce jour, le comité d’organisation (Cojo) n’a toujours pas tranché. Il faut dire que Tony Estanguet et son équipe sont confrontés à un sacré casse-tête depuis qu’ils ont abandonné le projet d’organiser les matchs au hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Une décision actée le 24 mars après que les vice-champions olympiques, Evan Fournier et Rudy Gobert en tête, ont exprimé leur colère sur ce choix.

Il va falloir convaincre la Fiba

Si plusieurs villes comme Lyon, Orléans ou Reims se sont depuis portés candidates pour accueillir le basket, la piste lilloise aurait gagné du crédit auprès du Cojo. Selon Le Parisien de ce samedi, le stade Pierre-Mauroy pourrait accueillir la phase préliminaire à la place des matchs de poules du handball (à partir des quarts, les rencontres auront lieu à Bercy). Dans cette hypothèse, les partenaires de Nikola Karabatic, mécontents d’évoluer loin de Paris, récupéreraient le hall 6 du Parc des Expositions. La Fédération française de hand serait intéressée par cet "échange". Le projet est à l’étude mais loin d'être finalisé. Il faudra notamment convaincre la Ville de Paris et surtout la Fédération internationale de basket (Fiba) qui réclame un site dans la capitale et qui a déjà booké son hébergement ainsi que celui de ses invités.

Une bonne nouvelle pour les handballeurs ?

Pour ce qui est des handballeurs tricolores, en revanche, ce transfert ne devrait pas trop poser de problème. Invité dans les Grandes Gueules du Sport samedi sur RMC, Valentin Porte, capitaine des champions olympiques, a clairement fait savoir qu’il n’est pas emballé à l’idée de jouer dans le Nord : "Peut-être qu’à Lille ce sera formidable de jouer à Pierre-Mauroy devant autant de public mais j’ai eu la chance de participer deux fois aux Jeux olympiques, et ce qui est fantastique, ce ne sont pas forcément les matchs mais tout ce qu’il y a autour, comme le village olympique… Si on est à Lille, on n’aura pas accès au village olympique donc au final, pour moi, ce ne seront pas forcément les JO." Le Cojo espère valider son choix d’ici au mois de juillet.