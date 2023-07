JO de Paris 2024: mais où faire la fête pendant les Jeux olympiques ?

C’est un été qui restera dans l’histoire. Outre l’aspect sportif, essentiel pour la réussite des Jeux olympiques de Paris, les Français vont pouvoir faire la fête sur l’ensemble du territoire pendant plusieurs semaines. Voici l’ensemble des éléments à connaître pour bien profiter de l’été 2024.

"La France entière sera en fête", c’est le message de Tony Estanguet pour lancer ce moment festif autour des Jeux olympiques. Ce lundi matin, Paris 2024 a présenté son programme des célébrations pour l’été prochain. La fête autour des JO ne débutera pas le jour de la cérémonie d’ouverture, le 26 juillet, mais bien avant. Dès le 8 mai, avec l’arrivée de la flamme olympique en France, Paris 2024 souhaite débuter "quatre mois de liesses" sur le territoire national. Environ 200 sites de célébrations gratuits et accessibles à tous seront présents pendant les Jeux. L’organisation veut "offrir l’émotion des Jeux au plus grand nombre."

Un Champions Park au Trocadéro, le club France à la Villette

C’est la grande nouveauté de ces Jeux olympiques 2024 du côté des célébrations. Un Champions Park va prendre place au Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. Ce lieu doit permettre de célébrer tous les jours les athlètes médaillés (ceux de la veille, ndlr). Une maison des célébrations afin de valoriser l’ensemble des athlètes. A 17h30, ces derniers vont défiler et communier avec le public, dans un décor de rêve et en plein cœur de la capitale. Plus de 15.000 personnes sont attendues par jour, 150.000 au total pendant les Jeux. Il doit aussi permettre la diffusion des grandes finales de la journée. Ce site qui se veut complémentaire du Club France sera entièrement gratuit et accessible sans réservation afin de voir plus de 1.000 athlètes défiler. En revanche, le Champions Park sera ouvert seulement dix jours (du 29 juillet au 10 août) en raison de l’organisation de la cérémonie d’ouverture au Trocadéro.

Paris 2024 : Club France © DR

Le Club France doit marquer les esprits. Dès le 27 juillet 2024, les supporters français vont vibrer depuis ce lieu installé à la Villette. 700.000 personnes sont attendues pendant les Jeux olympiques et paralympiques (du 27 juillet au 11 août et du 29 août au 8 septembre de 10h à 23h). Billet pour une épreuve, ou pas, en poche, les fans français pourront suivre au fil de la journée les exploits des 900 athlètes tricolores. C’est aussi un lieu de médiatisation pour les sportifs français. Dès qu’une médaille est décrochée par un membre de l’équipe de France, le soir même l’athlète sera célébré avec les supporters des Bleus dans ce Club France. Il devra aussi permettre aux visiteurs de découvrir des disciplines avec l’appui des fédérations membres du CNOSF. Au niveau du prix, les organisateurs parlent d’un tarif mixte (payant en soirée) et totalement gratuit lors de Jeux paralympiques.

Les 55 hectares du Parc de la Villette seront le cœur des festivités pendant ces Jeux olympiques. Des fédérations sportives seront présentes dans des pavillons conçus par des étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture. Des Comités nationaux olympiques seront aussi installés dans des espaces du Parc.

Paris sera une fête

Le « Off des Jeux » doit permettre de célébrer les JO dans l’ensemble des arrondissements de la capitale (hors 7e arrondissement). Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, à l’Académie du climat ou encore lors de Paris plage, les Parisiens et les visiteurs pourront profiter de festivités gratuites autour des Jeux olympiques. Les mairies sont en charge de leurs animations, 23 sites seront disponibles dans Paris. Tout sera gratuit avec une jauge moyenne de 500 personnes en simultanée. Que ça soit des animations sportives ou culturelles, Paris veut célébrer ses Jeux. "Les Jeux olympiques et paralympiques seront une grande fête populaire, bien au-delà des seuls sites de compétition. Les ‘Off des Jeux’ vient répondre à cette ambition", estime Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Le Off des Jeux à Paris © DR

En Seine-Saint-Denis, c’est le Parc Georges-Valbon qui sera le cœur des festivités. Avec l’ambition de "faire vivre à tous une expérience olympique et paralympique inoubliable." Ouverture dès le 25 juillet 2024 avec un moment fort, le passage du relais de la flamme olympique un jour avant son départ pour la cérémonie d’ouverture. L’organisation a aussi prévue six concerts pour animer ce Parc qui peut recevoir jusqu’à 10.000 personnes.

Des Clubs 2024 partout en France

Le Clubs 2024 vont aussi permettre aux Français de vivre l’ambiance des Jeux au plus près de la maison. Environ 200 Clubs 2024 vont ouvrir sur le territoire national pendant les Jeux olympiques. Des activités sportives et culturelles seront disponibles tout en offrant une possibilité de regarder les épreuves de Paris 2024. "Ces célébrations contribueront à faire des Jeux de Paris 2024 une grande fête populaire" explique la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Châteauroux, Amnéville, Bourges, Troyes, Macon… toutes ces villes sont déjà candidates pour organiser un Clubs 2024 pendant les Jeux. Pour faciliter l’organisation, Paris 2024 mettra à disposition des "kit des célébrations", des éléments de décorations aux couleurs des Jeux, à la charge des territoires.

Enfin, afin de faciliter la diffusion des lieux festifs autour de l'événement, l’organisation mettra en place en Avril 2024 une "Carte des Jeux." Ça permettra aux Français de retrouver plus simplement les activités liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques autour de chez soi.