Jeux de Paris 2024: "Ce serait un rêve de jouer en double avec Nadal" confie Alcaraz

Présent à Nice pour disputer la Hopman Cup, Carlos Alcaraz a confié jeudi qu’il rêvait d’être aligné en double aux côtés de Rafael Nadal lors des Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

La perspective à de quoi faire saliver les amoureux de tennis. Et si Carlos Alcaraz et Rafael Nadal étaient tous les deux alignés en double aux Jeux olympiques de Paris en 2024 sur les courts de Roland-Garros, là où le Majorquin a régné en maître des lieux pendant tant d’années ?

Présent à Nice en cette fin de semaine pour disputer la Hopman Cup, une compétition mixte où les nations sont chacune représentées par un joueur et une joueuse, Carlos Alcaraz a confié qu’il rêvait d’être aligné en double avec son illustre compatriote lors du tournoi olympique dans un an.

"Oui, les Jeux Olympiques sont un objectif pour moi, a assuré le récent vainqueur de Wimbledon. J’en rêve, j’ai vu tous les tournois olympiques. J’espérais pouvoir les jouer un jour. Je vais travailler pour être à Paris et ça serait un rêve, bien sûr, de jouer en double avec Nadal."

Nadal déjà double champion olympique

Alors que Carlos Alcaraz, seulement âgé de 20 ans, n’a jamais participé aux JO, Nadal est déjà double champion olympique: en simple lors des JO de Pékin en 2008 puis en double (avec Marc Lopez) huit ans plus tard à Rio.

Hors-série - la carte postale de Wimbledon : le roi est mort, vive le Roi Alcaraz 12:17

Toujours convalescent après son opération du psoas, Nadal n’a plus joué depuis le 18 janvier dernier et son élimination au 2e tour de l’Open d’Australie contre l’Américain Mackenzie McDonald. Le Majorquin espère pouvoir effectuer son retour à la compétition en 2024 et continuer à jouer au-delà s'il se sent en capacité de rivaliser avec les meilleurs. "Dans un mois, il pourra commencer à s'entraîner sur le court de tennis", indiquait Toni Nadal, son oncle et entraîneur, il y a une dizaine de jours. La route vers les JO de Paris est encore longue.