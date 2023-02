Le calendrier des Jeux paralympiques de Paris 2024 dévoilé

À 573 jours de la cérémonie d’ouverture prévue le mercredi 28 août, le comité d’organisation des Jeux paralympiques de Paris 2024 a révélé le calendrier des épreuves. Un programme chargé avec 22 para sports pendant 11 jours de compétition.

Pour les premiers Jeux paralympiques organisés en France, le comité d’organisation de Paris 2024 souhaite que "toutes les compétitions soient réunies pour offrir au monde entier un spectacle exceptionnel en donnant la même ambition et le même décor aux athlètes paralympiques qu’aux athlètes olympiques", se réjouit Aurélie Merle, directrice des compétitions.

Dans cette optique, aucune épreuve n’est programmée le jour de la cérémonie d’ouverture pour permettre au plus grand nombre d’athlètes d’y assister. "Il y aura donc 11 jours de compétitions, le programme est particulièrement dense, on a un jour de moins que lors des Jeux paralympiques de Tokyo", avoue Mathilde Meurisse, directrice des opérations sportives. Un planning chargé qui est le fruit de discussions entre les fédérations internationales, le comité d’organisation de Paris 2024, le diffuseur (OBS), et finalement validé par le Comité international paralympique.

23 titres paralympiques dès le premier jour

Plusieurs critères sont pris en compte pour ce calendrier, dont le premier objectif est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles : "Pour le tennis de table par exemple, il n’y a pas un match avant 10 heures le matin. On a fait en sorte qu’il n’y en ait pas plus tôt pour le réveil musculaire des pongistes", détaille le membre du comité d’organisation et médaillé paralympique en tennis de table, Gilles de La Bourdonnaye. "Il fallait aussi que l’on réfléchisse à des horaires stratégiques pour remplir les salles. Les Jeux paralympiques dans des salles pleines, ça fait la différence dans la carrière d’un athlète", admet-il.

Le coup d’envoi des épreuves sera donc donné le lendemain de la cérémonie d’ouverture, le 29 août, avec dès le premier jour 23 titres paralympiques délivrés, dont la première médaille d’or en para cyclisme sur piste pour l’épreuve du 500 mètres contre-la-montre femmes. Au total, la troisième plus grande compétition au monde offrira 549 épreuves aux 4 400 athlètes.

Le para marathon en bouquet final

Ces épreuves se dérouleront pour certaines dans des lieux symboliques comme pour les Jeux olympiques : le cécifoot au pied de la Tour Eiffel, le para équitation au château de Versailles, le para tir à l’arc sur l’Esplanade des Invalides entre autres… Il y aura aussi des temps forts que le comité d’organisation a forcément défini, comme l’explique Jean Minier, directeur des Sports du comité olympique et paralympique français : "Culturellement, les finales du basket fauteuil et du rugby fauteuil attirent beaucoup de monde car ce sont des épreuves spectaculaires". Dès le 2 septembre, le rugby fauteuil connaîtra ses champions paralympiques, mais il faut attendre le dernier jour des Jeux, le 8 septembre, pour les finales du basket fauteuil.

Le dernier jour est quant à lui chargé avec quatre para sports au programme dont le para marathon en guise de bouquet final, qui s’élancera de La Courneuve pour une arrivée aux Invalides.

Un calendrier essentiel pour la préparation des athlètes

Le calendrier des Jeux paralympiques de Paris 2024, qui est dévoilé en avance, à moins de 600 jours de la cérémonie d’ouverture est une nécessité selon Ludivine Munos, responsable de l’intégration paralympique et de l’accessibilité au sein de Paris 2024 et médaillée paralympique en natation : "C’est nécessaire pour les athlètes de se projeter déjà aux Jeux. C’est important pour le travail de l’entraîneur aussi, on part toujours de l’épreuve et on remonte le calendrier à l’envers". Une étape essentielle dans la préparation de ces 17e Jeux paralympiques de l’histoire pour que les athlètes puissent également calquer leurs entraînements sur des horaires similaires aux épreuves.

L’ouverture de la billetterie reste un détail important du calendrier à régler pour le comité d’organisation. Prévue au mois d’octobre, sans tirage au sort, elle permet au maximum de spectateurs d’en profiter tout en offrant aux athlètes paralympiques davantage de visibilité. En ce sens et pour la première fois, l’ensemble des épreuves seront diffusées en direct à la télévision.