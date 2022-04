Paris 2024: Aulas, Parker et la métropole de Lyon veulent accueillir du basket à l'Arena

Après la polémique, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 ont annoncé que les matchs de basket du tournoi n'auraient pas lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Le nouveau lieu n'a pas été choisi et Lyon réaffirme sa candidature.

Jean-Michel Aulas, Tony Parker et le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), ont réaffirmé ce vendredi leur volonté "commune" d'accueillir la phase préliminaire des tournois de basket des JO 2024, dans l'Arena qui sera inaugurée en 2023 sur le site d'OL Vallée.

L'enceinte, dont les travaux ont débuté, sera située à proximité immédiate du Groupama stadium où sont déjà prévus des rencontres de football féminin et masculin des Jeux, rappelle un courrier adressé à Tony Estanguet, président du comité d'organisation, par OL Groupe, l'Asvel Lyon-Villeurbanne et la Métropole de Lyon, dont l'AFP a eu copie.

Cette salle est réalisée en lien direct avec l'ASVEL, club présidé par l'ancien champion de basket Tony Parker et dont OL Groupe détient un tiers du capital, afin de veiller au respect des exigences réglementaires relatives à l'accueil, en particulier, des matchs d'Euroligue.

"Deux heures de Paris"

"La situation géographique de ce nouvel écrin, à seulement deux heures de TGV de Paris, au coeur d'un carrefour européen de mobilité, et plus particulièrement sa proximité directe avec le Stade de Lyon, seront de nature à vous aider à respecter vos plus importants principes et engagements, environnementaux, sportifs et budgétaires", argumente le courrier.

Les signataires veulent créer "un seul et unique site olympique 'basket-football', permettant de mutualiser les aménagements, la communication, les ressources nécessaires à l'exploitation des deux sites et de simplifier les discussions avec le stade sur certains sujets (marque commerciale notamment)".

Depuis 2016, année de l'inauguration du Groupama stadium (59.000 places), Lyon et l'Olympique lyonnais ont accueilli plusieurs grands événements sportifs internationaux comme l'Euro 2016 de football, la finale de la Ligue Europa de football en 2018, les demi-finales et la finale du Mondial de football féminin 2019, les finales des deux coupes d'Europe de rugby en 2016. Le stade a aussi été retenu pour la coupe du monde de rugby en 2023 et l'Euro 2025 de football féminin.

Dans leur courrier, la Métropole de Lyon et OL Groupe rappellent qu'ils avaient manifesté, dès octobre 2020, leur intérêt pour l'organisation d'un second tournoi de sport collectif (basket ou handball) en complément du football. "Depuis, le projet de la salle Arena suit son court et n'a rencontré aucun obstacle à sa construction, ni opposition, et son inauguration reste programmée pour 2023", assurent la collectivité et le groupe sportif.