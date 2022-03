JO 2024: après la polémique, Paris 2024 renonce à faire jouer le basket au Parc des Expositions

Le hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles n'accueillera pas la première phase olympique du tournoi de basket-ball. Face à la polémique et aux contraintes techniques, le site est abandonné par les différentes instances.

La polémique aura eu raison du hall 6 du parc des Expositions de la Porte de Versailles. Selon une information de l'Equipe ce jeudi confirmée ensuite par les organisateurs, le lieu choisi pour la première phase du tournoi olympique de basket est abandonné. La Fédération internationale de basket (FIBA) et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) ont officialisé la nouvelle dans un communiqué.

"Paris 2024 et la FIBA ont pris la décision commune, aujourd'hui, de ne pas tenir l'Arena Paris Sud 6 (Hall 6 de la Porte de Versailles) pour organiser la phase préliminaire des compétitions de basketball masculin et féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, et ont convenu de travailler dès à présent, en concertation, à l'identification d'un nouveau site", confirment le COJO et la FIBA.

Plusieurs internationaux de l'équipe de France avaient vivement critiqué le choix de ce lieu. Evan Fournier avait été le premier à se moquer sur ses réseaux sociaux de ce choix, relayé ensuite notamment par Rudy Gobert. Même en étant réaménagée, l'enceinte aurait été très modeste. Une incompréhension au pays d'un sport qui a ramené la médaille d'argent chez les messieurs lors des JO de Tokyo et le bronze chez les femmes.

L'Arena de la porte de la Chapelle en remplacement?

"La révision de la carte des sites de compétition de Paris 2024 réalisée en 2020 avait permis d’identifier l’Arena Paris Sud 6 (Hall 6 de la Porte de Versailles) pour accueillir la phase préliminaire des épreuves de basketball, poursuit le communiqué. Ce choix s’inscrivait pleinement dans l’ambition de Paris 2024 – et de la Nouvelle Norme du CIO – de promouvoir un nouveau modèle de Jeux, en phase avec notre époque ; des Jeux plus responsables s’appuyant sur 95% d’équipements déjà existants ou temporaires."

Les nombreuses contraintes techniques, à l'image de la hauteur de plafond ou de l'éclairage, posaient problème. Pour rappel, la phase finale de la compétition est prévue à l'AccorArena. Le COJO restait sur ses positions ces derniers jours, affirmant qu'il n'y avait pas de "plan B" pour la première phase du tournoi masculin. "Mais les résultats des dernières études techniques ont conduit Paris 2024 et la FIBA à ne pas conserver le Hall 6 du site de la Porte de Versailles, en raison des spécificités propres à la pratique du basketball", justifient désormais le COJO et la FIBA.

Le nouveau site d'accueil va être débattu lors du Bureau central de la FIBA, qui se tient ce vendredi. Si plusieurs villes de province se sont manifestées pour récupérer la mise (Orléans et Lyon), celles-ci ne semblent pas des options à ce jour. Selon le quotidien, l'option la plus probable est de délocaliser les matchs dans la nouvelle Arena de la porte de la Chapelle, dont la livraison est prévue pour septembre 2023. Néanmoins, cela perturberait les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique.