Paris 2024: budget en hausse de 10%, "une augmentation maîtrisée"

En pleine période d’inflation, l’équation budgétaire des Jeux olympiques et paralympiques inquiète. Paris 2024 présentera sa révision budgétaire lundi 12 décembre, à l’occasion du conseil d’administration.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) a chiffré l’évolution de son budget à hauteur de 400 millions d’euros: la moitié pour couvrir l’impact inflation, le reste pour divers sujets entre cérémonies d’ouverture, cyber sécurité et ressources humaines.

"On ne découvre rien, on est dans une logique d’évolution. Hors inflation on est à 5% d’évolution, ça reste une augmentation maitrisée", déclare Michaël Aloïsio, porte-parole de Paris 2024. Actuellement estimé à 4 milliards d’euros, le budget de l’organisation des Jeux de Paris devrait passer à près de 4,4 milliards d’euros.

Le COJOP compte sur sa billetterie et ses partenaires

Alors, pour préserver l’équilibre entre dépenses et recettes, Paris 2024 compte sur ses revenus additionnels. D’abord, grâce à la billetterie: "on connait l’ensemble des jauges donc ça nous permet de nous projeter sur ces revenus", précise le porte-parole. La billetterie devrait assurer environ 1,1 milliard d’euros, soit un tiers de leurs recettes totales. Mais aussi grâce aux partenariats. Le président du COJOP, Tony Estanguet s’était engagé à sécuriser 80% des revenus sponsoring avant la fin de l’année, soit 870 millions d’euros. "Nous avons d’ores et déjà atteint cet objectif en avance de phase. Et on devrait même dans les prochaines semaines dépasser les 90%", affirme Tony Estanguet. Après Danone, venu s’ajouter il y a quinze jours à la liste des 21 partenaires, reste le groupe LVMH, dernier grand sponsor attendu des Jeux, même si pour l’heure, rien n’a été officiellement annoncé.

La "réserve pour aléas" utilisée en partie

Paris 2024 a également annoncé devoir puiser dans sa "réserve pour aléas". Cette enveloppe de 315 millions d’euros figure dans le budget total du COJOP mais n’a pas été utilisée jusqu’à présent. "Il s’agit de consommer la réserve avec l’objectif d’en conserver sa majorité pour la dernière année avant les Jeux", conclut Fabrice Lacroix, directeur exécutif Administratif et Financier de Paris 2024. Une nouvelle révision budgétaire est prévue six mois avant le début des Jeux.