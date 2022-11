Paris 2024: la Seine entre en scène pour l’épreuve de l’eau libre

L'épreuve test de la course olympique du 10km en eau libre des Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu les 5 et 6 août prochain dans la Seine. La Fédération Internationale de natation (FINA) a officialisé ce jeudi le calendrier du circuit mondial qui fera donc étape dans la capitale en août prochain.

L'épreuve se déroulera pour la première fois dans la Seine. La dernière compétition organisée dans les eaux du fleuve dans la capitale remonte à 2012 avec l'épreuve de natation du triathlon de Paris. Les compétitions ont depuis été interdites en raison de la qualité de l'eau.

Cette épreuve test devrait calquer son parcours sur celui des JO de Paris 2024 un an plus tard. Avec un départ du pont Alexandre III. Les nageurs effectueront une boucle d'environ 1,6 km en prenant la direction du la Tour Eiffel avec un demi-tour au niveau du pont d'Iéna. "On est contents que ce soit dans la Seine, assure le médaillé de bronze olympique sur le 10km en 2016, Marc-Antoine Olivier. Déjà l'été dernier pour le retour de la Coupe du monde à Paris on voulait que ce soit dans la Seine mais il n'y a pas eu les autorisations. Ça va être sympa de découvrir le parcours et voir ce qui nous attendra pour les Jeux olympiques."

Pas d’appréhension à nager dans la Seine

Le double champion du monde assure qu'il "n'y a aucune appréhension de nager dans la Seine. Ce qui sera le plus compliqué c'est le courant qui sera très variable selon les jours je pense. La date du test event est très bien car ce sera dans la foulée des championnats du monde et je pense qu'il y aura tout le monde. Ça devrait faire une bonne course avec un niveau relevé."

Les eaux de la capitale seront chargées sur ce mois d'août puisque l'épreuve test du triathlon, avec là aussi l'épreuve de natation dans la Seine, sera organisée du 17 au 20 août.