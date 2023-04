Paris 2024: des commandos parachutistes aux Jeux paralympiques, le parcours du kayakiste Rémy Boullé

Rémy Boullé, ancien commando parachutiste, a refait carrière dans le paracanoë. Après avoir décroché le bronze aux JO de Tokyo en 2021, l'ancien militaire revient sur son parcours, à 500 jours de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris.

Le quotidien de Rémy Boullé a changé du tout au tout. Commando parachutiste habitué aux missions dangereuses de l'Opération Barkhane en 2014, un accident de parachute le transforme, deux ans plus tard, en kayakiste handisport et athlète paralympique.

Quelques jours après être rentré de l'Opération Barkhane, Rémy Boullé effectue un saut "classique", à 4.000 mètres d'altitude. Mais à 1.000 mètres du sol, son parachute ne s'ouvre pas. La procédure de secours tourne aussi au vinaigre : les deux voiles s'emmêlent. Sa chute de 600 à 700 mètres, à une vitesse de près de 50 km/h, a raison de la validité de ses jambes.

"Tu fais des blagues, tu t’éclates… moins de 5 minutes après t’es paraplégique"

À 500 jours de l'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris, Rémy Boullé rembobine. "C’est le premier saut du matin, à 8 heures, t’es avec les potes, tu montes dans l’avion, tu fais des blagues, tu t’éclates… moins de 5 minutes après t’es paraplégique", résume-t-il au sujet de son accident subi à l'âge de 26 ans.

Voilà à quoi tient une carrière de militaire, pour laquelle il était destiné. Mais Rémy Boullé a l'art de passer à autre chose, de tourner la page. "J’ai vécu 3-4 mois complètement allongé. La première fois que j’ai pu prendre une douche seul, assis, j’ai vu que j’avais perdu pas mal de poids. Je suis passé de 88 kg à 78 kg. Je me suis dit : 'Rémy, t’es paraplégique, pourquoi ne pas te lancer le défi des Jeux paralympiques ?'", se remémore l'ancien militaire.

En route pour ses troisièmes Jeux Paralympiques

Fort de ses sept années de pratique du kayak dans sa jeunesse, c'est naturellement qu'il s'y oriente. "J’ai vu qu’il y avait les jeux à Rio en 2016, j’ai regardé les disciplines qu’il y avait. Il s’avérait que le paracanoë était pour la première fois aux Jeux, alors je me suis lancé le défi", déroule Boullé. "Je savais qu’il ne fallait pas que je prenne un sport collectif, parce qu'avec le temps de s’intégrer dans l’équipe, ça aurait été trop compliqué. Il fallait que je compte que sur moi-même."

Et le défi est relevé haut la main : Rémy Boullé participe aux Jeux de Rio en 2016 et enchaîne avec ceux de Tokyo en 2021, lors desquels il parvient à décrocher une médaille de bronze. Et vise désormais ceux de 2024, avec un passif de militaire qui lui permet d'assurer ses revenus : "J’ai été accidenté dans le cadre du travail. J’ai été réformé militaire, ce qui me permet d’avoir un minimum de revenus. Et je suis à l’armée des champions (qui regroupe les sportifs de haut niveau français) au bataillon de Joinville, ce qui me permet d’avoir un contrat rémunéré pour m’entraîner tous les jours", explique Rémy Boullé.