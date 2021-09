Paris 2024: Estanguet dévoile les premiers détails du projet de cérémonies d’ouverture sur la Seine

Au lendemain de la fin des Jeux paralympiques de Tokyo, Tony Estanguet s’est projeté sur les Jeux olympiques de Paris 2024 lundi matin sur le plateau d’Apolline Matin, sur RMC. L’occasion pour le président du comité d’organisation des Jeux de Paris de livrer quelques détails sur la cérémonie d’ouverture qui devrait avoir lieu au cœur de la Capitale, le long de la Seine.

Clap de fin pour Tokyo 2021. Place à Paris 2024. Avec la fin des Jeux paralympiques dimanche au Japon s’ouvre une nouvelle olympiade. Dans trois ans, c’est Paris qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Président du Comité d’organisation, Tony Estanguet, 43 ans, est sur tous les fronts pour promouvoir l’événement majeur de 2024. A ce titre, il a déjà évoqué à plusieurs reprises le projet d’une cérémonie d’ouverture inédite qui ne se déroulerait pas au Stade de France mais au cœur de la Capitale. Au centre de Paris. Un projet pharaonique sur lequel il travaille depuis un an :

Il y aura des places gratuites

"L’objectif de Paris 2024, c’est vraiment d’ouvrir ces Jeux, on a envie d’aller vers les gens, de sortir le sport des stades en mettant des épreuves aux pieds de la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais, on veut transformer cette ville de Paris en un écrin de sport assez majestueux, a déclaré le triple champion olympique de canoë sur le plateau d’Apolline Matin, lundi sur RMC. On pense même à une cérémonie en plein centre-ville qui nous permettrait de passer de quelques dizaines de milliers de personnes en billetterie à plusieurs centaines de milliers de personnes, voire des millions le long de la Seine. Gratuitement ? Il y aura quelques places payantes mais il y a aura aussi des places gratuites."

Décision attendue en décembre

Mais si le projet est bien avancé, il n’est pas encore acté : "La décision devrait être prise en décembre, annonce Estanguet. Ce qui bloque, c’est qu’il faut réussir à coordonner l’ensemble des autorités. Il y a les services de l’Etat, de la région, de la ville… C’est un projet d’une envergure sans précédent. C’est le plus grand événement qu’on ait jamais organisé dans ce pays." Un projet en bonne voie : "C’est une idée qui fédère, on a réussi à convaincre tous les élus. Les grands décideurs sont convaincus. Maintenant il faut qu’on regarde précisément tous les moyens que cela va générer car ce sera financé par de l’argent privé par le Comité d’organisation", conclut son président.