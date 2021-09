Paris 2024: Estanguet explique pourquoi les Jeux paralympiques et les JO ne se dérouleront pas en même temps

Invité lundi sur RMC dans Apolline Matin, le président du Comité d’organisation de Paris 2024 Tony Estanguet a expliqué pourquoi les Jeux paralympiques ne se dérouleront pas en même temps que les Jeux olympiques dans trois ans, en France.

C’est une question qui est revenue régulièrement pendant les Jeux paralympiques de Tokyo : mais pourquoi les athlètes handisports disputent-ils leurs épreuves après le tourbillon médiatique des Jeux olympiques ? Pour certains, l’orgie de sport pendant quinze jours durant les Jeux a, quoi qu’on en dise, un impact négatif sur la médiatisation des Jeux paralympiques qui se disputent dix jours plus tard. Ce n’est pas l’avis de Tony Estanguet.

Au lendemain de la clôture des Jeux paralympiques de Tokyo, le président du Comité d’organisation de Paris 2024 assure qu’il n’est pas question d’envisager la tenue des JO et des Jeux paralympiques en même temps dans trois ans dans la Capitale.

"Le budget doublerait"

"C’est un débat qui revient souvent, a reconnu le triple champion olympique de 43 ans lundi sur RMC, dans Apolline Matin. On s’est rendu compte que si on avait voulu le faire en même temps, il aurait fallu doubler le nombre d’infrastructures puisqu’il y a deux fois plus d’athlètes avec des compétitions alors que là, on optimise les infrastructures en les utilisant à des moments séparés. Si on voulait les faire en même temps, il faudrait donc doubler les infrastructures. Le budget doublerait."

"Quand vous tombez le même jour que Teddy Riner, on ne parle pas de vous"

Pour l’ancien champion de canoë, il ne faut pas non plus sous-estimer le déficit de valorisation des athlètes : "Quand vous tombez le même jour que Teddy Riner, on ne parle pas de vous. Si on veut valoriser les athlètes paralympiques, il faut avoir un vrai espace de médiatisation à part. Ce n’est pas le souhait du monde paralympique d’être en même temps." Et pourquoi pas l’inverse alors ? D’abord les Jeux paralympiques puis les Jeux olympiques ? "Cela fait partie des propositions mais ce n’est pas le souhait du monde paralympique qui pense pouvoir bénéficier du tremplin des Jeux olympiques qui lancent la dynamique autour des Jeux, appuie Estanguet. Les Jeux paralympiques arrivant 10 jours après les Jeux, ils bénéficient déjà d’un niveau de notoriété assez haut."