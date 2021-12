Paris 2024: les images de la future cérémonie d'ouverture sur la Seine

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a dévoilé ce lundi les détails du projet de cérémonie d'ouverture qui se tiendra le 26 juillet 2024. Un spectacle grandiose attend les sportifs et les Parisiens, qui pourront assister à cette fête depuis les quais de Seine.

Une immense fête, à laquelle pourront assister 600.000 personnes sur les quais de Seine. Voilà le projet de cérémonie d'ouverture dévoilé ce lundi par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. Comme pressenti, cette cérémonie se déroulera sur la Seine pour les athlètes, tandis que les spectateurs y assisteront depuis les quais. Chaque pays devrait être représenté par ses athlètes sur des embarcations qui avaleront les 6 kilomètres entre les ponts d'Austerliz et d'Iéna.

L'embarquement des athlètes © Paris 2024 / Florian Hulleu

Là, au bout de leur parcours sur la Seine, les sportifs pourront assister à un opéra éphémère, qui devrait être installé au Trocadéro, en présence de spectateurs.

Opéra éphémère au Trocadéro © Paris 2024 / Florian Hulleu

Plus à l'est, sur le parcours des embarcations des sportifs, les centaines de milliers de spectateurs présents pourront assister à un avant-goût des sports représentés aux Jeux de Paris: ici en visuels le BMX et le plongeon.

Les quais lors de la cérémonie d'ouverture © Paris 2024 / Florian Hulleu

Sport dans la ville de Paris © Paris 2024 / Florian Hulleu

Évidemment, d'autres événements auront lieu, avant et après le passage des délégations qui seront présentes aux Jeux de Paris. Le projet présenté par le comité d'organisation évoque un orchestre symphonique flottant, un spectacle d'hologrammes et de projections ou encore une représentation de danseurs sur des embarcations.

L'orchestre symphonique flottant © Paris 2024 / Florian Hulleu

Des hologrammes et projections sont prévus lors de la cérémonie d'ouverture © Paris 2024 / Florian Hulleu

Spectacle sur la Seine © Paris 2024 / Florian Hulleu

Sur l'eau, et dans les airs

Les spectateurs devront également garder un œil attentif au ciel, puisque qu'un spectacle aérien est prévu par le comité d'organisation, tout comme la présence de danseurs sur les toits de Paris environnants. Un spectacle grandiose, du jamais-vu pour une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui aura lieu le 26 juillet 2024.

Spectacle aérien lors de la cérémonie d'ouverture © Paris 2024 / Florian Hulleu

Danseur sur les toits © Paris 2024 / Florian Hulleu – A.G. Photographe

"Aujourd'hui, c'est un moment fort. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme. La cérémonie d'ouverture, c'est forcément le plus grand des marqueurs", a réagi Tony Estanguet, patron des Jeux de Paris 2024, lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil d'administration du Comité d'organisation (Cojo).