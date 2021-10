Paris 2024: Macron en visite jeudi sur des sites des JO

Emmanuel Macron se rendra jeudi sur plusieurs sites des JO 2024, dont celui du village olympique en Seine-Saint-Denis, avant de chausser les crampons pour participer à un match de football caritatif avec le Variétés Club de France, a confirmé mardi l'Elysée.

Ce déplacement d'Emmanuel Macron sera consacré à la "préparation" des JO 2024 à Paris, "la question de leur héritage ainsi que la place du sport et de la pratique sportive dans notre pays", a expliqué la présidence. Le chef de l'Etat est attendu dans la matinée à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) pour y visiter un nouveau city-stade, "l'occasion de faire un point sur le déploiement des infrastructures sportives de proximité", selon l'Elysée.

Lors d'une cérémonie en l'honneur des médaillés des Jeux de Tokyo le 13 septembre dernier, il avait indiqué qu'il annoncerait "dans les prochaines semaines un plan massif pour les équipements sportifs de proximité", évoquant "plusieurs milliers de terrains de basket", des "dojos", des "skateparks", des "piscines". Il se déplacera ensuite jeudi sur le chantier du village olympique à Saint-Ouen-sur-Seine, pour "un point d'étape sur l'avancée du projet et de la bonne réalisation des clauses de performances environnementales et sociales".

Un déplacement avec Castex

Puis il se rendra au siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), à Saint-Denis, en compagnie du Premier ministre Jean Castex, des ministres Jean-Michel Blanquer (Education et Sports), Barbara Pompili (Transition écologique), Elisabeth Borne (Travail), Roxana Maracineanu (Sports), Emmanuelle Wargon (Logement) et Sophie Cluzel (Handicap).

Emmanuel Macron a fixé au monde sportif français l'objectif de viser les 80 médailles en 2024, soit bien plus que les 33 obtenues aux JO de Tokyo, pour que la France soit dans le Top 5 mondial. En fin d'après-midi, Emmanuel Macron, comme indiqué lundi par RMC Sport, est attendu à Poissy (Yvelines), dont le maire Karl Olive revendique sa proximité avec le chef de l'Etat, pour participer au match de gala marquant le 50e anniversaire du Variétés Club de France.

Disputé face à l'équipe des soignants du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, la recette sera donnée à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, présidée par son épouse Brigitte. Sont annoncés notamment les champions du monde 1998 Laurent Blanc, Christian Karembeu et Robert Pires, les anciens Bleus Alain Giresse et Dominique Rocheteau, ou encore le joueur de tennis Richard Gasquet.