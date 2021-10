JO: le président du CIO s'inquiète des résultats des Français avant Paris 2024

Thomas Bach, président du comité international olympique (CIO), a fait part de son inquiètude sur les résultats français lors des derniers JO de Tokyo, à trois ans de ceux de Paris en 2024.

Le faible total de médailles récoltées par la France (33) lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo 2021 continue de faire parler. Il fait même l'objet de certaines interrogations au plus haut niveau du sport mondial. Le président du CIO, Thomas Bach, a ainsi tiqué sur les résultats en deça des espérances selon des propos rapportés dans un document interne de l'Agence nationale du sport (ANS) consulté par l'AFP."

"Les Jeux sont réussis quand les athlètes du pays hôte réalisent de grandes performances"

"A Tokyo, Thomas Bach a fait part de l'inquiétude du CIO au regard des résultats de la délégation française dans la perspective de Paris, peut-on lire dans des documents préparatoires au conseil d'administration de l'ANS qui doit se tenir jeudi. Il affirme que les Jeux sont réussis quand les athlètes du pays hôte réalisent de grandes performances."

La France a terminé 8e au tableau des médailles des JO de Tokyo avec 33 récompenses, assez loin de l'objectif de 40 médailles, et du bilan réalisé à Rio quatre ans plus tôt où elle avait fini 7e avec 42 médailles. Lors de la réception des sportifs médaillés de Tokyo à l'Elysée le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron n'avait pas ménagé son auditoire en exhortant les sportifs à "faire beaucoup plus" pour les prochains JO à Paris en 2024.

"Le bilan n'est pas tout à fait celui que nous attendions", avait lancé Emmanuel Macron allant jusqu'à fixer l'objectif d'intégrer le top 5 mondial, "le succès des Jeux, ce sera le succès de nos sportifs car ça marche comme ça". Il avait fixé un objectif très élevé de 90 médailles à Paris. Cela avait agacé certains sportifs médaillés, présents ce jour-là à l'Elysée. Teddy Riner avait réagi à cette demande, tout en regrettant le début de polémique de sa phrase, citée hors contexte selon lui.

Onesta a présenté des mesures mardi

"Et ce que j’ai dit concernant le fait que, pour avoir 90 médailles en 2024, il aurait fallu investir bien avant, je le pense, avait expliqué le judoka. Mais j’ai prononcé ces mots avant la réception, et donc absolument pas en réponse à une soi-disant engueulade du Président."

Mardi, le manager de la haute-performance de l'ANS, Claude Onesta, a présenté des mesures qui doivent, selon lui, permettre de répondre à l'objectif fixé par le président de la République.