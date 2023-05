JO de Paris 2024: comment devenir porteur de la flamme olympique

Paris 2024 a annoncé ce mardi les modalités de sélection des porteurs de la flamme olympique lors des prochains JO. Dans un peu plus d’un an, il y aura 10.000 porteurs de la flamme olympique et 1.000 porteurs de la flamme paralympique. Voici tout ce qu’il faut retenir si vous souhaitez tenter votre chance.

• Quel est le parcours de la flamme ?

Le parcours de la flamme sera dévoilé le 23 juin à La Sorbonne. 64 territoires seront traversés au total: 54 départements, 5 territoires outre-mer, 5 territoires "autre" avec des acteurs locaux qui se sont regroupés comme par exemple Montpellier-Millau-Sète. Après son allumage traditionnel à Olympie, elle arrivera en France le 8 mai 2024 à bord du trois mâts le Belem qui entrera dans le vieux port de Marseille.

La flamme paralympique partira elle de Grande-Bretagne, de Stoke Mandeville, le berceau des Jeux paralympiques, pour arriver à Paris le 28 août (la date de départ n'est pas encore connue).

"On souhaite avoir un relais de la flamme qui soit un long voyage sportif, un prologue festif et populaire des JO", indique Delphine Moulin, directrice des célébrations Paris 2024.

Les ambitions du relais de la flamme, selon Paris 2024;

Valoriser celles et ceux qui font le sport (avec la nouveauté des relais collectifs)

Faire rayonner les territoires sur ce parcours de 65 jours

Proposer une fête avec la participation le plus large possible du grand public

• Combien de porteurs de flamme seront sélectionnés ?

Quatre athlètes "capitaines" du Relais de la flamme ont été choisis: Laure et Florent Manaudou ainsi que Dimitri Pavadé et Mona Francis (athlètes paralympiques)

Il y aura 10.000 porteurs de la flamme olympique et 1.000 porteurs pour la flamme paralympique. Ce chiffre se situe plutôt dans la fourchette haute, Londres 2012 avait par exemple 7000 relayeurs. Chaque relayeur va parcourir environ 200 mètres par relais, soit une "expérience" estimée à quatre minutes. Mais "l'expérience" prend quasiment une journée avec le rassemblement des porteurs, le briefing, l'habillement etc... Une tenue dessinée et fournie par Decathlon (qui habille également les volontaires) sera fournie à chaque porteur de flamme.

Une "innovation" va par ailleurs voir le jour dans ce parcours de la flamme: les relais collectifs. 3.000 porteurs sur les 10.000 olympiques seront en relais. Environ 69 relais sont prévus. La flamme sera portée par un groupe de 24 personnes, avec un capitaine qui tient la flamme. Ce sont les fédérations sportives qui proposent et ces relais mettent à l'honneur les sports olympiques. 100% des sports olympiques et paralympiques seront représentés sur le parcours de la flamme avec ces relais. "L'idée est de proposer une mise en scène originale de leur sport, de manière un peu décalée." Une grande partie de ces relayeurs a déjà été sélectionnée par les fédérations sportives (55%) avec Paris 2024, 35% par les partenaires et 10% par les parties prenantes Paris 2024.

• Qui sélectionne les relayeurs ?

30% des relayeurs seront sélectionnés par l'écosystème Paris 2024: club Paris 2024, Terre de jeux, Génération 2024, volontaires et les parties prenantes (Etat, Ville de Paris, Région Île de France, Métropole du Grand Paris, Département de Seine St Denis ainsi que le CNOSF, CPSF, CIO, IPC et le fédérations sportives).

30% par les "parrains" officiels de la flamme BPCE et Coca Cola

30% par les partenaires des JO et du CIO

10% par les territoires: collectivités étapes (départements et villes) du relais de la flamme, une première.

• Quels sont les critères de sélection ?

Les critères de sélection des porteurs de la flamme sont représentés par le comité d'organisation en trois "énergies":

Énergie du sport: faire rayonner le sport et sa pratique (sportifs amateurs, coachs, dirigeants, grands champions, bénévoles de clubs)

Energie des territoires: entreprendre, innover, créer pour générer du progrès, incarner la culture française (chefs, artisans, savoir-faire présents dans la région)

Energie du collectif : s'engager pour une société plus solidaire, plus inclusive, plus durable et plus juste (personnes engagées dans les associations d'aide sociale, engagés pour l'environnement)

Le programme prévoit une parité chez les porteurs, représentation de la diversité, personnes en situation de handicap (sur le relais Olympique ET paralympique), toutes les générations représentées, des figures locales et des inconnus, des personnalités publiques...

A noter que les porteurs de flamme, et c'est une règle du CIO, ne peuvent pas être des personnes élues en exercice ou d'une autorité religieuse en exercice.

La grande majorité des porteurs de flamme seront connus en début d'année 2024, indique Paris 2024.

• Quels sont les modes de sélection ?

Ils sont variés et définis en lien avec tous les acteurs de l'écosystème de Paris 2024.

Nomination par pair

Appel à candidatures

Désignations directes

Sélections par tirage au sort et analysés par un jury

• Quelles sont les trois premières étapes pour les sélections ?

1er juin: campagne BPCE

Courant juin: appel aux membres du club Paris 2024 qui pourront proposer des noms de relayeurs potentiels, de personnes qui se distinguent par le sport.

26 juillet: campagne coca cola.

Pour le moment, Paris 2024 ne communique pas de noms de personnalités qui porteront la flamme: "C'est ce qui est sympa dans ce relais de la flamme, l'équilibre entre les anonymes, parfois des gens qui ont un rayonnement local, et parfois des grandes stars”, commente Michaël Aloïsio, le porte-parole de Paris 2024.

• Quel dispositif de sécurité ?

Elle est assurée par les services de l'Etat tout le long du parcours avec un double dispositif:

Bulle de sécurité du relais autour du relayeur (forces gendarmerie et police)

Jalonnement de l'itinéraire assuré localement sous le contrôle des préfectures selon les secteurs donc par la police ou la gendarmerie.