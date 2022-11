Pentathlon moderne: c'est officiel, la course d’obstacles remplacera l’équitation après Paris 2024

Les membres de l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) ont acté ce samedi le remplacement de l’équitation par la course d’obstacles après les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le pentathlon moderne fait sa révolution. Comme attendu, après les JO de Paris en 2024, l’équitation ne figurera plus parmi les cinq épreuves avec la natation, l'escrime et le laser-run qui regroupe tir et course à pied. L’équitation sera remplacée par la course d’obstacles.

Ce samedi, à l’occasion de son congrès, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a voté à 83,1% le changement de l’article 2.1 de ses statuts ouvrant l’arrivée de l’obstacle à la place de l’équitation, après les JO 2024, A noter qye la présence du pentathlon moderne aux JO 2028 n'est pas encore acquise et sera décidée en septembre 2023.

Elodie Clouvel: "Le changement peut nous ouvrir des portes pour que mon sport devienne l'un des plus grands des JO"

La disparition de l’équitation s’explique en grande partie par la polémique qui a accompagné le passage catastrophique de l’Allemande Annika Schleu aux Jeux de Tokyo en 2021. Son cheval, Saint Boy, avait refusé d'enchaîner les obstacles, provoquant la détresse de la cavalière et la colère de son coach, lequel avait donné un coup de poing au cheval, provoquant une grosse polémique.

Pro-équitation, la Française Elodie Clouvel, vice-championne du monde et vice-championne olympique, s’est finalement fait une raison avec l'arrivée du saut d’obstacles: "Au début, le changement a fait peur, a-t-elle commenté au micro de RMC Sport. Après, j’ai laissé place à la confiance et à l’optimiste que je suis. Je me suis dit que le changement pouvait nous ouvrir des portes pour que mon sport devienne l’un des plus beaux et des plus grands des JO. C’est ce dont je rêve au fond de moi. J’ai aussi pensé à la jeune génération, que les petites filles et les petits garçons rêvent de cette nouvelle discipline fun et universel. C’est ça qui va faire grandir notre sport et lui donner une belle évolution."