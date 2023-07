RMC, radio officielle des Jeux paralympiques de Paris 2024

RMC, radio officielle des Jeux olympiques 2024, est fière d'annoncer qu'elle devient également radio officielle des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Tout comme pour les Jeux olympiques de Paris 2024, RMC devient radio officielle des Jeux Paralympiques de Paris 2024! En acquérant les droits de diffusion de ce rendez-vous planétaire, RMC proposera un dispositif exceptionnel pour permettre à ses auditeurs de suivre l'intégralité de la compétition, qui se déroulera du 28 août au 8 septembre 2024.

À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel

Émissions dédiées, invités prestigieux (para athlètes et médaillés français), commentaires en direct, résultats en temps réel... Pour faire vivre ce dispositif unique à ses auditeurs, RMC rassemblera une équipe de journalistes et consultants experts de chaque discipline et sera au cœur de l'événement sur tous les sites paralympiques.

Une radio digitale 100% Jeux Paralympiques

En plus de la couverture de l'événement à la radio, RMC lancera une radio digitale entièrement dédiée aux Jeux paralympiques de Paris 2024 dès le 28 août. L'intégralité de la compétition sera à retrouver sur la radio digitale, accessible sur l'application et le site RMC.

Dans la volonté de faire connaître davantage les disciplines paralympiques et le Para sport en général, RMC s'engage à créer des contenus digitaux pédagogiques, en amont et pendant l'événement.

Pour Karim Nedjari, Directeur général de RMC et RMC Sport : "RMC est fière d’être radio officielle des Jeux paralympiques de Paris 2024. Accueillir les Jeux paralympiques dans son pays, c’est une responsabilité, un devoir et engagement. Pour la première fois, RMC diffusera la compétition en intégralité grâce à une radio digitale 100% Jeux Paralympiques. À l’antenne : nous commenterons les disciplines avec une équipe de journalistes et consultants dédiés. En amont, du contenu digital 'grand public' sur l’éducation au para sport sera proposé à nos auditeurs."