JO de Paris 2024: Richardson et Jérémiasz désignés chefs de mission des Bleus

L'ex-joueur mythique de l'équipe de France de handball, Jackson Richardson, et l'ex-champion de paratennis, Mickaël Jérémiasz, ont été intronisés mercredi chefs de mission de la délégation de l'équipe de France pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, a annoncé le comité olympique lors d'une conférence de presse mercredi.

Jackson Richardson, l'ancien handballeur âgé de 54 ans, champion du monde en 1995 et 2001, élu meilleur joueur du monde en 1995, et médaillé de bronze aux JO de 1992 de Barcelone, avait notamment été porte-drapeau de la délégation française aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. "C'est quelque chose de grandiose d'apporter mon expérience et mon vécu en tant qu'athlète", s'est félicité, aux côtés du nouveau président du comité olympique français David Lappartient, l'ancien handballeur, nommé chef de mission pour les JO de Paris 2024.

Les rôles des chefs de mission seront "moins opérationnels et plus emblématiques"

Habituellement, le rôle de chef de mission est dévolu à un "fédéral expérimenté", a expliqué David Lappartient. Ils seront en charge de la "cohésion", a-t-il dit. Leur "rôle" sera "moins opérationnel et plus emblématique", a renchéri Marie-Amélie Le Fur la présidente du comité paralympique français (CPSF).

Ils pourront par exemple pendant les JO jouer un rôle de "porte-parole" et "d'ambassadeur", a résumé Mickaël Jérémiasz, champion olympique de paratennis en double à Pékin en 2008. Lui aussi a une forte expérience olympique puisqu'il a été quatre fois sur le podium (argent en double et bronze en simple en 2004, or à Pékin en double en 2008, et bronze à Londres en double en 2012), et porte-drapeau à Rio en 2016.

Après sa carrière de joueur, passé notamment par Vitrolles, Chambéry et Pampelune (Espagne), Jackson Richardson, natif de la Réunion, considéré comme un artiste balle en main, avait entamé une carrière d'entraîneur en 2015 à Dijon jusqu'en 2018. Il a également été sélectionneur du Gabon de 2017 à 2018. Jackson Richardson participera au séminaire des chefs de mission de comités olympiques étrangers qui se déroule à compter de vendredi pendant plusieurs jours à Paris.