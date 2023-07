Mondiaux para-athlétisme: Raoua Tlili, la reine du poids frappe encore

En décrochant la médaille d'or, Raoua Tlili a une nouvelle fois prouvé qu'elle était la reine du lancer de poids dans sa catégorie (T41, petite taille). Pourtant, la Tunisienne demeure insatisfaite et promet de faire encore mieux aux Jeux Paralympiques l'an prochain.

Quelques minutes après son lancer à 10.15m lui valant la médaille d'or lors des Mondiaux de para-athlétisme au stade Charléty, Raoua Tlili fait toujours la moue. "Je ne suis pas contente de ma performance", avoue la Tunisienne de 33 ans. "Je suis meilleure que les autres, d'accord, mais je veux me concentrer sur mes performances et ce n'est pas ce que j'attendais. Ma vie est faite d'obstacles, c'en est un nouveau mais ce n'est pas grave. Je me rattraperai en 2024, toujours à Paris".

"Je veux changer les mentalités"

Ou l'athlète de petite taille (1,33m) visera une cinquième médaille d'or paralympique... en cinq participations. Reine incontestée du lancer de poids, celle qui détient le record mondial avec un lancer à 10,55m lors des Jeux de Tokyo le 27 août 2021 compte bien se surpasser l'an prochain. "Je suis très heureuse quand je suis à Paris car il y a beaucoup de Tunisiens, Marocains et Algériens et je représente la femme arabe. Ça m'aide pour les performances", reconnait-elle tout en voulant faire bouger les lignes.

"Je défie ma vie. Je veux changer les mentalités de ceux qui disent que pour les handicapés, ce qu'on fait est un loisir et pas un sport. C'est ce que beaucoup de personnes disaient il y a encore quelques années. Moi, je suis fière de mes lancers." Que ce soit au poids comme en disque, autre discipline sur laquelle Raoua Tlili est engagée. Double médaillée d'or et d'argent du disque en Paralympiques, elle visera une nouvelle médaille d'or au stade Charléty le 14 juillet. Mais surtout un nouveau record, car le métal lui importe peu.