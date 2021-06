Rugby à 7: les Bleues qualifiées pour les Jeux olympiques, pas les Bleus

L'équipe de France féminine de rugby à 7 s'est qualifiée ce dimanche pour les Jeux olympiques de Tokyo, grâce à leur récital contre Hong Kong (51-0) lors du tournoi de repêchage de Monaco. Pas de JO en revanche pour l'équipe masculine.

L'équipe de France féminine de rugby à VII a décroché le dernier billet pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet - 8 août) en remportant un match décisif devant Hong Kong (51-0), ce dimanche lors du tournoi de repêchage de Monaco. Il s'agira de la deuxième participation des Bleues aux JO après Rio 2016, où elles avaient terminé à la sixième place. En revanche, l'équipe masculine n'ira pas au Japon, battue par l'Irlande (28-19).

Les Bleues et les Russes parmi les 12

Sur le Rocher, les Françaises ont réalisé un sans-faute, signant cinq larges succès en autant de rencontres, sans concéder le moindre point. Face aux Hongkongaises, qu'elles avaient déjà surclassées en phase de poules, elles ont inscrit neuf essais, avec des triplés d'Anne-Cécile Ciofani et Lina Guérin. Leur nette domination lors de la phase de poules leur a permis d'éviter la Russie, lors des matchs couperets, autre grande prétendante à la qualification pour les JO. Avant l'ultime succès de Fanny Horta et de ses partenaires, la Russie a d'ailleurs empoché l'autre billet pour Tokyo en dominant le Kazakhstan (38-0).

La Russie et la France rejoignent ainsi les dix autres équipes déjà qualifiées pour le tournoi féminin qui se tiendra sur trois jours, du 29 au 31 juillet, au Tokyo Stadium: le Japon (pays-hôte), la Grande-Bretagne, la Chine, les Fidji, le Kenya, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis, le Canada et l'Australie. En 2016, pour la première édition du tournoi olympique de rugby à VII, l'Australie avait conquis la médaille d'or, la Nouvelle-Zélande l'argent et le Canada le bronze.

La déception des Français

Enorme déception en revanche du côté des hommes. Les coéquipiers de Jean-Pascal Barraque ont raté leur dernière chance de qualification en chutant contre l'Irlande (28-19), en finale du tournoi de qualification olympique. Les Bleus pointent pourtant au sixième rang mondial.

Un seul billet était en jeu. Après avoir encaissé le premier essai, les Français avaient su revenir pour être devant à la pause (12-7). Avant de céder sur deux essais de Jordan Conroy, puis un autre encore d'Harry McNulty.