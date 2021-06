Rugby à 7: Un statut de favori assumé par les Bleu(e)s au TQO

L’Equipe de France a remporté ses deux premiers matchs de poules chez les hommes comme les femmes, à l’issue de cette première journée du tournoi de qualification olympique au Stade Louis-II de Monaco se qualifiant ainsi pour les phases finales. Le plus dur commencera ce dimanche.

Les Bleu(e)s n’avaient pas le droit à l’erreur lors de cette première journée de TQO et le faux pas a été évité. Sous les yeux d’environ 200 spectateurs dont Mathieu Bastareaud, le Prince Albert II ou encore Bernard Laporte, installés dans les tribunes du stade Louis-II, les hommes de Jérôme Daret, privés de Pierre-Gilles Lakafia (cuisse), ont lancé leur tournoi par une victoire nette face à la Jamaïque (40-0) suite à six essais signés Rémi Siega, Antoine Zeghdar, Jonathan Laugel, Sacha Valleau, Terry Bouhraoua, Jean-Pascal Barraque et aux transformations de ce dernier, capitaine du VII de France (5/6).

"On n’a pas le droit à l’erreur, il n’y a qu’une seule place pour les Jeux Olympiques", soulignait à l’issue du premier match le local de l’épreuve, Antoine Zeghdar. "Jouer à Louis II c’est incroyable, j’aurais jamais pensé jouer ici, c’est un rêve qui se réalise, il y a toute ma famille et mes amis c’est super pour moi. On a terminé le premier pallier, on va pouvoir dérouler maintenant en préparant le prochain match face au Chili et en se donnant à fond."

Marvin O’Connor: "Je suis sûr qu’on va aller au bout"

Une parole suivie de faits. La France, 6e nation au classement mondial, dévorait d’impuissants chiliens à l’heure du déjeuner (43-7), portés par Rémi Siega et Pierre Migot (deux essais chacun), devant des spectateurs qui continuaient d’arriver au compte-goutte. "Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas joué des tournois à enjeu comme celui-là, on avait envie d’en découdre, expliquait Terry Bouhraoua. On a une période de récupération un peu plus longue que d’autres, on va en profiter pour être en forme demain".

Les Bleus joueront leur dernier match de poule face à Hong-Kong (13h58), une rencontre pour déterminer qui finira premier et deuxième du groupe car ces deux équipes seront quoi qu’il arrive en demi-finales. Les autres favoris et potentiels adversaire du VII de France, l’Irlande et les Samoa, ont eux aussi fait carton plein et se sont déjà qualifiés, la sélection océanienne se montrant même bluffante face au Tonga (47-5) sans pour autant faire trembler Marvin O’Connor. "Ce sont des équipes qu’on a l’habitude de rencontrer sur le circuit mondial, on a l’habitude de gagner aussi, on s’avance confiant, il ne faut pas douter et je suis sûr qu’on va aller au bout."

Les filles irréprochables

De son côté, l’Equipe de France féminine assurait aussi son entrée dans la compétition en étrillant une sélection de Madagascar poussée par les chants de ses quelques supporteurs (49-0). Les Bleues sont rapidement rentrées dans la rencontre bien lancées par Lina Guérin (3 des 7 essais inscrits). En fin de journée, l’adversaire devait être plus coriace car la Colombie, présente aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio, faisait office d’outsider. Pour autant, les Françaises ont su rester sérieuses et appliquées pour l’emporter largement (47-0) grâce, en partie, à la vitesse et la puissance de Séraphine Okemba (4 essais).

Un succès signification de qualification en quarts de finale où seront présentes les favorites russes (87 points inscrits, 0 encaissé en deux matchs) . "Contrat rempli. On a pris de bons repères et on a mis le rythme qu’on voulait. Ces premiers résultats font plaisir, c’est de bon augure pour demain. On est équipées pour aller chercher n’importe quelle équipe, si on a à jouer les Russes, on relèvera le défi sans problème", résumait Jade Ulule. Les adversaires sont prévenu(e)s, ces Bleu(e)s ont les dents longues.