Scène lunaire aux Jeux européens: la lanceuse Jolien Boumkwo alignée... sur le 100m haies

La Belge Jolien Boumkwo, spécialiste du lancer de poids, s'est alignée sur le 100m haies des Jeux européens ce samedi, en remplacement de la hurdleuse Anne Zagré, forfait pour la course. L'athlète de 29 ans s'est "sacrifiée" pour apporter de précieux points à sa sélection dans l'optique du classement général de D1 des championnats d'Europe d'atlétisme par équipe.

Scène lunaire lors des Jeux européens. Ce samedi à Chorzow (Pologne), la Belge Jolien Boumkwo est sortie de sa zone de confort. Spécialiste du lancer de poids, l'athlète de 29 ans s'est alignée sur le 100m haies, en remplacement de la hurdleuse Anne Zagré, forfait pour la course. "Ce n'est pas une blague", avait-elle prévenu sur les réseaux sociaux.

La Belge Jolien Boumkwo annonce sa participation au 100m haies des Jeux européens en Pologne. © Capture d'écran Instagram.

"Je me suis sacrifiée"

Un geste de pur volontariat pour aider la Belgique à empocher un point au classement général des championnats d'Europe d'atlétisme par équipe. "Beaucoup d'athlètes ne voulaient pas prendre de risques, alors je me suis sacrifiée, avait-elle expliqué à Sporza avant la course. Quand j'étais junior, je faisais encore des courses et jusqu'à l'âge de 24 ans, j'en faisais aussi lors de mes entraînements. C'est donc un mouvement qui ne m'est pas inconnu."

Sur la piste de Chorzow, Jolien Boumkwo s'est présentée dans le couloir 2, tout sourire. Rapidement distancée par ses concurrentes, elle a terminé dernière de la course, en 32"81. Mais l'essentiel est ailleurs pour celle qui a terminé 7e du lancer de poids.

15e à l'issue des deux séries après la disqualification de la Suissesse Ditaji Kambundji, la lanceuse aux 21 titres nationaux a rapporté deux points à la Belgique, actuellement 13e sur 16 nations au classement général de D1 des championnats d'Europe d'athlétisme par équipes. Afin d'éviter la relégation en D2, il ne faut pas occuper l'une des trois dernières places. "Si ces deux points nous permettent de nous maintenir, cela aura servi à quelque chose !”, a plaisanté la Gantoise en zone mixte. La lanceuse ne devrait pas rejouer les pompiers de service dans l'immédiat, même avec le forfait d'Hanne Claes sur 400m haies. Cette dernière n'a pas été remplacée.