Surf: Kauli Vaast, qualifié pour les JO 2024, revient sur son parcours

Kauli Vaast, 21 ans, fera partie de l’équipe de France de surf lors des Jeux olympiques 2024. Qualifié il y a deux semaines, le surfeur était invité ce lundi du Super Moscato Show pour discuter de l’épreuve qui se déroulera chez lui à Tahiti sur une vague qu’il connaît parfaitement.

"Je ne pensais pas me qualifier aussi vite". Bien que le jeune Tahitien ait enchaîné plusieurs victoires, dont trois titres de vhampion d’Europe de surf juniors en 2017, 2019 et 2020, c’est la première fois qu’il intègre l’équipe de France. Ce n’est que la deuxième fois que le surf est présent aux Jeux olympiques. Après l'annonce de l'épreuve à Tahiti en 2024, sur son île natale, l’enjeu était devenu tout autre pour Vaast. "C’est ce qui m’a motivé à me qualifier, c’était mon objectif principal", a-t-il expliqué au micro du Super Moscato Show.

Quand le surf a été ajouté aux JO, c’était extraordinaire

Né à Tahiti, Kauli Vaast a commencé le surf à l’âge de quatre ans au côté de son père. A l’époque, le surf n’avait pas accédé aux programme des JOl, y participer un jour ne relevait même pas du rêve pour Kauli Vaast. En 2020, lorsque sa discipline est ajoutée, la donne change : "Quand le surf a été ajouté aux JO, c’était extraordinaire. Ça va être une énorme compétition, pour moi c’est la plus grosse et j’ai toujours rêvé d’y participer. Maintenant que j’ai ce petit ticket, ça me donne une bonne pression. C’est chez moi, c’est à la maison, c’est une bonne raison pour performer pour moi et pour mes proches qui me soutiennent", a-t-il expliqué sur RMC.

"C'est la plus belle vague du monde"

La vague qu’il va surfer, Kauli Vaast la connaît bien. C’est à Teahupoo, sur l’île de Tahiti que se casse cette vague à laquelle le surfeur voue un culte particulier : "Pour moi elle est unique en son genre, c’est la plus belle vague du monde. On ne la voit nulle part ailleurs, c’est un rouleau qui va très vite sur le récif dans une eau transparente. Si les conditions sont parfaites, ça peut être une très belle compétition à regarder." A la différence du Japon, où les vagues n’étaient pas spectaculaires. Pour arriver à se qualifier, le Tahitien a dû se battre : les 68 pays présentaient 3 surfeurs chacun, et les éliminations se faisaient par tours. Le jeune surfeur de 21 ans a pu constater une équipe de France très soudée et bienveillante.

Kauli Vaast connaît bien les enjeux et les caractéristiques de l'épreuve olympique à venir. Il sera ainsi noté sur la vitesse, la puissance et le style: "Il faut être rapide, a-t-il annoncé. Les manœuvres doivent être fluides et l’on doit montrer de belles transitions. Il faut assurer qu’on est en controle et à l’aise tout en ayant du style." Rendez-vous en 2024 sur la vague de Teahupoo.