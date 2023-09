Taekwondo: Magda Wiet-Hénin se sent prête pour Paris 2024

La championne du monde des moins de 67 kilos a terminé en bronze samedi à Levallois pour la deuxième journée du Grand Prix de taekwondo. Un résultat qui confirme la solidité de la Lorraine en 2023. Devant une salle comble, elle a surtout appris à se nourrir du public français, comme une répétition avant l’année prochaine.

Magda Wiet-Hénin, qu’est-ce que cela représente de faire une médaille de bronze à la maison, à un an des Jeux olympiques, vous qui êtes championne du monde en titre ?



C’était hyper important d’annuler les sensations de l’année dernière où en quart de finale je ne n’avais pas réussi à passer. Hier, je voulais annuler les mauvaises pensées que j’avais eues à Paris car dans un an on sera ici à la maison. C’était une répétition, c’était très important de prendre une médaille. En demie, je me suis retrouvée face à une adversaire plus forte (défaite 2-0 contre la Chinoise).



Vous avez tiré des leçons en vue de recombattre dans un an devant le public français ?



Au taekwondo, on n’a pas l’habitude de combattre avec autant de supporters, on n’a pas autant de monde qui nous encourage depuis les gradins. Oui c’était une certaine pression. J’ai réussi à me servir de ça pour me donner de la force et pour passer le quart. Ce sont de bonnes sensations. Je suis prête pour l’année prochaine. Avec autant de supporters j’espère.





En quart de finale, vous battez l’Espagnole Castro Blanco (2-1), votre bête noire. C’est grâce au public ?



Ca fait quatre fois que je perdais contre cette Espagnole. Aujourd’hui (hier), je me suis dit que ça allait le faire. Tout le monde est là, j’ai plein d’ondes positives. Je sais que tout le monde est là pour moi. Je me suis répété que s’il y a un jour pour le faire c’était celui-ci. Je me suis servie du soutien.



Votre année n’est pas terminée mais le bilan doit être très bon ?



Avant les JO, c’était hyper important d’aller chercher le titre de championne du monde. Patrick Rosso, notre directeur technique national, nous l’avait répété à moi et Althéa Laurin (championne du monde +67kg). C’était important pour nous et la Fédération. Maintenant, on doit combattre avec plein d’adversaires différentes pour se régler jusqu’aux JO.



Les Jeux sont dans un an. Vous y sentez-vous déjà ou alors, tout cela vous semble loin...



Hier, j’y étais déjà ! Il y a encore plein d’étapes. J’ai un Grand Prix dans un mois. Je vais me servir de chaque compétition pour me mettre dans le mood JO. Chaque compétition que je vais faire je peux en tirer quelque chose pour être prête le 9 août 2024.