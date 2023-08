Judo: Agbégnénou jouera le bronze au Masters de Budapest, Axus disqualifié

Le Masters à Budapest se poursuit ce samedi avec notamment Clarisse Agbégnénou, qui visera le bronze en fin d'après-midi (17h). La Française devra battre Renata Zachova après s'être inclinée face à la Japonaise Miku Takaichi.

-63kg : Agbégnénou pour le bronze

Clarisse Agbégnénou est venue à Budapest pour attraper les 1800 points promis aux vainqueurs pour grimper au classement mondial. Ce ne sera pas le cas. Pas très grave. Mais aussi avoir entre les mains certaines combattantes de valeur qu’elle n’a pas affrontées depuis la fin de sa pause bébé. En tête de sa liste: les Japonaises. Elle a de quoi être servi en Hongrie puisque trois se dressaient sur sa route lorsqu’on regardait le tirage au sort.

Après avoir évincé aux pénalités la Portugaise Barbara Timo, la sextuple championne du monde a défié Nami Nabekura, l’une des rares filles à l’avoir déjà battue. Dans un combat très fermé, Agbégnénou a trouvé la faille sur une technique vers l’arrière, tani-otoshi. En demi-finale, c’était sa vieille rivale Miku Takaichi (ex-Tashiro) qui montait sur le tatami jaune. Une baston à la garde et physique terrible où le moindre espace se gagnait avec beaucoup de sueur. Un affrontement assez fermé pendant près de 9 minutes. La Française a eu les ressources pour sortir d’immobilisation après 6 minutes de combat. Malheureusement le deuxième amené au sol de la Japonaise sera le bon. A 17h, la sociétaire du RSC Champigny-sur-Marne tentera d’obtenir le bronze face à la Tchèque Zachova.

-70kg : Pinot, une erreur qui coute cher

Margaux Pinot a regardé l’arbitre dominicain une fraction de seconde pendant son huitième de finale face à l’Espagnole Ai Tsunoda Roustant, un instant dans lequel la judoka aux cheveux rasés s’est engouffrée pour placer un mouvement d’épaule à valeur de waza-ari: "Elle était bras tendus. On dit toujours qu’il ne faut pas compter sur l’arbitrage. Je fais une erreur", reconnait-elle. Rageant car la Besançonnaise était remontée à deux pénalités partout face à ce petit gabarit qu’il est difficile de mettre en mouvement pour déséquilibrer. Pinot avait auparavant bien géré son entame face à la Polonaise Sobierajska en l’emportant sur une immobilisation. Place à trois semaines de vacances. L’année sera chargée pour l’obtention du ticket olympique face à Marie-Eve Gahié, absente à Budapest.

-73kg : Axus disqualifié

Benjamin Axus avait une belle occasion de se mettre en valeur face au Kosovar Akil Gjakova, ex champion d’Europe, qu’il avait battu il y a quelques semaines. Le Parisien, seul Français dans cette catégorie après le forfait de Joan-Benjamin Gaba, a bien mené sa barque pendant quatre minutes avant un uchi-mata audacieux. Malheureusement, sa tête vient toucher le tatami. L’arbitrage actuel n’opère plus de distinction et disqualifie dès qu’il y a contact de la face ou du crâne: "C’est les règles. J’ai perdu dans les règles de l’art mais c’est frustrant. Faut que je m’entraine à prendre moins de risques. Tant pis pour la beauté du judo" a regretté le sociétaire de l’AJA Paris XX.