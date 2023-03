Pierre Ménès jugé ce mercredi pour agressions sexuelles

Pierre Ménès, ancien chroniqueur vedette de Canal+, est jugé à partir de ce mercredi à Paris. Il est soupçonné d'une agression sexuelle au Parc des Princes en 2021 et de deux autres dans un magasin Nike en 2018, ce qu'il conteste catégoriquement.

Pierre Ménès est jugé à partir de ce mercredi 8 mars au tribunal correctionnel de Paris pour trois affaires d'agressions sexuelles. En juin 2018, dans un magasin Nike de la capitale, deux employées avaient dénoncé des atteintes sexuelles. Puis en novembre 2021, une hôtesse du Parc des Princes avait signalé des attouchements au niveau de la poitrine et du ventre.

Le journaliste sportif, 59 ans, sera présent à l'audience, selon son avocat. Initialement prévu le 8 juin 2022, le procès avait été renvoyé du fait d'un problème d'organisation du tribunal qui laissait trop peu de temps pour l'étude du dossier.

Son avocat déplore le "tribunal médiatique"

Concernant le dossier des soupçons au Parc des Princes, où Pierre Ménès s'était rendu pour assister à un match PSG-Nantes, l'hôtesse n'avait pas porté plainte. "Je ne me suis jamais approché de cette femme, de près ou de loin. C'est une pure invention", avait affirmé l'ancien chroniqueur vedette de Canal+ au lendemain du renvoi du procès.

Pour l'affaire du magasin Nike, un simple rappel à la loi avait été adressé début 2019 à Pierre Ménès. Mais après le signalement du Parc des Princes, cette orientation pénale a été révisée et a conduit le prévenu à comparaître aussi pour cela. "C'était au rayon basket. J'ai donc fait ce que font les basketteurs, torse contre torse, dans une sorte de check. C'est ça que l'on appelle agression sexuelle!", s'était-il défendu en évoquant l'un des deux cas.

"Je regrette le tribunal médiatique et je condamne les violations graves du secret de l'enquête pour lesquelles nous avons déposé une plainte", a déploré Me Arash Derambarsh, l'avocat de Pierre Ménès, précisant auprès de l'AFP avoir porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Cité dans deux autres affaires

L'ex-chroniqueur du Canal Football Club a quitté Canal+ le 1er juillet 2021, mettant fin à près de douze ans de collaboration. Ce départ avait suivi la diffusion sur la chaîne cryptée d'un documentaire sur le sexisme dans les rédactions sportives et la révélation de séquences l'incriminant, coupées au montage à la demande de la chaîne, soupçonnée de l'avoir protégé.



Pierre Ménès était accusé d'avoir soulevé la jupe de la journaliste Marie Portolano hors antenne en 2016, ce dont il a assuré ne pas se souvenir en raison de graves problèmes de santé. Il était aussi critiqué pour avoir embrassé de force à la télévision la journaliste Isabelle Moreau en 2011, ainsi que la chroniqueuse Francesca Antoniotti en 2016. À l'époque, il avait présenté ses "regrets" et "excuses les plus sincères" à ses "victimes". Il avait aussi estimé ne plus pouvoir "rien dire" ou "rien faire" face à l'émergence du mouvement #MeToo.

Une enquête interne avait été ouverte par Canal+ et l'inspection du travail avait ensuite fait un signalement à la justice, entraînant l'ouverture en janvier 2022 d'une enquête pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Cette enquête a été clôturée "récemment", a récemment fait savoir le parquet de Nanterre.

Pierre Ménès a bénéficié d'un non-lieu le 6 février dans une autre affaire instruite à Nanterre où il était accusé de harcèlement moral par un ancien collaborateur. Le plaignant a fait appel. L'avocat de l'ex-chroniqueur a indiqué avoir déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse et une autre pour diffamation.