Apprendre à nager malgré un contexte difficile

La quatrième édition de Nageur et citoyen s’est déroulée ce mercredi dans la piscine de Melun, à l’Espace aquatique Laure Manaudou. L’occasion pour près de 200 enfants de s’initier à la natation avec des champions de la discipline à l’heure ou des piscines ferment leur porte face à la flambée des prix de l’électricité et du gaz.

Il est 14h lorsque les premiers parents accompagnent leur enfant à la piscine de Melun ce mercredi. Dans quelques minutes, la trentaine d’apprentis nageurs sera équipée de tee-shirt, maillot et bain et bonnet avant de s’élancer dans le bassin sous les yeux de champions comme Charlotte Bonnet, sacrée sur le 4x100m nage libre en 2022 et Sacha Velly, champion d’Europe juniors du 7,5km après une première session matinale "Je me souviens avoir pris goût à la natation tout jeune, dans les mêmes conditions c’est à dire avec des petits jeux, c’est le meilleur moyen d’apprendre", rappelle ce dernier aujourd’hui âgé de 17 ans.

Guidés par des maitres-nageurs, les enfants enchaînent les exercices: plongeon, toboggans, recherche d’objets en apnée, marche sur un tapis à la surface… les rires et les éclaboussures s’accumulent. "On permet aux enfants d’apprendre dans un contexte plus ludique", sourit Charlotte Bonnet. "C’est une première séance et la ville s’engage ensuite à faire les séances suivantes jusqu’à ce que l’enfant soit autonome. Si cela peut faire naitre des vocations, ce serait la cerise sur le gâteau!" De l’autre côté de la vitre, les sourires des reflètent sur le visage des parents observateurs. "Mon petit-fils n’a pas l’air très à l’aise", avoue Pascale. "La piscine est un élément important pour cette jeunesse mais il est difficile aujourd’hui d’inscrire les petits à la natation. On a pris le tout dernier créneau du samedi sinon tout était complet." Et la situation est d’autant plus préoccupante que de nombreuses piscines ont fermé leur porte ces derniers jours.

Une trentaine de piscines fermées en France

C’est le cas à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Samedi 6 septembre, à 00h17, Francine Lucchini, l’adjointe aux Sports de la ville reçoit un mail de Vert Marine, une société de gestion d’équipement. Lundi, la piscine Guy Bert de Meudon sera fermée. Sur la messagerie de l’entreprise, ce message limpide « Bonjour, en raison de la crise énergétique, votre équipement est temporairement fermé. » La proche de l’édile Denis Larghero, ex-nageuse, fulmine « Ils nous ont pris en otage. Une fermeture comme ça, sans discussion, à l’inverse des échanges qu’on avait eu lors du COVID. » Cette situation, quatre autres piscines l’ont connue en Ile-de-France, trente-deux sur les quatre-vingt équipements de la société Vert Marine ne pouvant assumer la hausse des prix du gaz et de l’électricité qui pourraient augmenter de 15% l’année prochaine.

De quoi indigner les élus, la clientèle habituée mais également les champions de la discipline "Nager est d’une importance capitale, il n’y a qu’à regarder le nombre de noyade chaque année. Pour éviter cela, il faut que les piscines soient ouvertes", avance le jeune Sacha Velly. "Ce genre de journée comme aujourd’hui à Melun a un objectif de prévention pour pouvoir mettre le plus d’enfants possible en sécurité", explique Charlotte Bonnet La fermeture de piscines va empêcher de nombreux enfants de faire leur cycle d’apprentissage avec l’école et par milliers, c’est dramatique ! C’est toute une génération qui va être touchée. Il n’y aura jamais suffisamment d’initiatives et de piscines pour apprendre tout le monde à nager."

Un soulagement de courte durée?

Devant les grilles de la piscine Guy Bert, une jeune fille s’impatiente: "Papa, quand est-ce je pourrais retourner à la piscine?" Par chance, le maire Denis Lorghero passait par là. "On ouvre vendredi, tu vas à nouveau pouvoir nager". Sourire de la fillette et ce grâce aux communes (Versailles, Clichy-sous-Bois, Piscine Pailleron dans le XIXe arrondissement de Paris) qui ont directement négocié les tarifs du gaz et de l’électricité avec les prestataires. Dans les jours à venir, l’association des maires de France (AMF) va, elle, se tourner vers le gouvernement pour renégocier un bouclier tarifaire raisonnable "car il n’y a pas que les équipements sportifs", souligne Francine Lucchini "mais par exemple les établissements de restauration. Nous avons réussi à négocier les tarifs jusqu’à fin décembre, le problème n’est pas résolu, il est juste repoussé car nous sommes sous contrat avec Vert Marine jusqu’en 2023". "L’inquiétude reviendra dès janvier", conclu le maire Denis Larghero. Des soucis bien loin de l’esprit des enfants présents à Meudon mercredi, la tête plutôt tournée vers des rêves de champions.