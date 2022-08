Championnats d'Europe natation: le titre pour la Française Analia Pigrée sur 50m dos

Médaillée de bronze aux Mondiaux en juin, la Française Analia Pigrée a décroché ce dimanche le titre européen sur 50m dos, aux championnats d'Europe de natation à Rome.

La nageuse française Analia Pigrée est devenue championne d'Europe du 50m dos dimanche à Rome, avec un chrono de 27"27. Meilleur temps de sa demi-finale samedi, Pigrée s'est imposée devant l'Italienne Silvia Scalia (27.53) et la Néerlandaise Maaike De Waard (27.54), les deux autres favorites, séparées d'un centième seulement à l'arrivée. Mary-Ambre Moluh, la deuxième Française engagée dans la finale, a dû se contenter de la sixième place.

"Ça me motive pour la suite"

"C'était très rapide, c'est passé à une vitesse folle. Je voyais un peu mon adversaire à côté, je me suis dit 'faut pas que je lâche'. Je fais record de France, je suis vraiment trop contente, c'était une belle course", a réagi la médaillée d'or, qui avait été blessée à l'épaule en début d'année.

"A l'entraînement, je me suis sentie super bien, j'étais très haute sur l'eau et tout allait bien. Je me suis dit pourquoi pas, et voilà. Premier championnat d'Europe, premier titre, c'est quelque chose de bien et j'espère pouvoir continuer comme ça. Ça me motive pour la suite", a-t-elle ajouté. Mary-Ambre Moluh, la deuxième Française engagée dans la finale, a dû se contenter de la sixième place avec un chrono de 27"95.